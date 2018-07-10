〈北部〉「瑪莉亞」來了 童玩節今起休園2天

2018-07-10

宜蘭縣今上午正常上班、上課

〔記者江志雄、游明金／宜蘭報導〕瑪莉亞颱風來襲，宜蘭童玩節休園、太平山、龜山島封閉；三星、員山等農民全力搶收稻作、三星蔥、上將梨等，希望減少災損；南方澳漁船昨也紛紛返港避風，港區擠得水洩不通。宜蘭縣今天上午正常上班上課，至於下午是否上班、課？縣府表示，今天上午十點前宣布，宜蘭縣災害應變中心也於昨晚十點完成一級開設。

七日才開幕的童玩節，舉辦三天就遇上颱風休園，宜蘭縣文化局說，依據氣象局預報資料，宜蘭縣進入瑪莉亞颱風警戒區域，考量遊客安全，童玩節今、明兩天休園，工作團隊投入防颱工作，開園時間另行公告。

太平山即起禁入園 龜山島封3天

太平山則啟動預警性休園，園方表示，昨晚入住太平山莊、翠峰山屋的遊客，必須在今天上午九點前離園，即日起禁止其他遊客入園，因休園無法入住者，訂金全部退還。

羅東林管處12步道 今中午起封閉

宜蘭縣龜山島海域因南、北岸碼頭長浪不斷，船隻停靠有安全疑慮，為維護遊客與船隻安全，東北角風景區管理處昨起封島三天（九日至十一日）；十二日再視海象狀況、島上災情、設施復原進度等，再公告是否開放遊客登島。

羅東林管處管轄的自然步道，包含林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、新寮瀑布步道、拳頭姆自然步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、蘇花古道—大南澳越嶺段、新店獅頭山步道、金瓜寮魚蕨步道，今天中午十二點起預警性封閉。

六百公頃未收割 三星稻農忙搶收

三星鄉水稻田面積兩千兩百公頃，尚有六百公頃未收割，各地農民連夜搶收，忙得不可開交；目前也是三星上將梨採收期，果農憂心強颱造成損害，憂心忡忡。昨天下午兩點半，海警發佈，頭城烏石港外澳衝浪區仍聚集不少戲水遊客，岸巡人員出動勸離。