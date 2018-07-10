〈北部〉竹南國中地下停車場 下月啟用

2018-07-10

提供247個汽機車停車位

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕斥資兩億元、施工一年半的苗栗縣竹南國中地下停車場已竣工，共可提供兩百四十七個汽機車停車位，預計八月初啟用，可望大幅紓解竹南鎮延平路、中正路等地區的道路壅塞問題。立法委員陳超明昨會同內政部營建署副署長吳宏碩視察工程品質，也呼籲有關單位可藉此整頓附近交通，增劃紅線減少違停亂象。

竹南鎮人口成長快速，也使得市區停車需求激增，苗栗縣政府透過立委陳超明向營建署爭取一‧四億元補助，再加上苗縣府配合四千萬、竹南鎮公所配合兩千萬，共斥資兩億元於竹南國中興建地下一層的停車場，共可提供二○五個汽車車位、四十二個機車車位。

苗栗縣政府工務處表示，竹南國中地下停車場原訂今年初完工，但因碰上一例一休及雨季導致工程延宕，於六月廿九日竣工，預計八月上旬啟用，由竹南地政事務所代管，而營運部分以五百一十萬元權利金委外經營兩年， 汽車臨時停車每小時廿元，月租一千八百元；機車臨時停車每小時十元，月租三百七十元。

陳超明欣喜地方期盼許久的停車場終於落成，但也認為機車每小時收費十元稍嫌昂貴，建議營運商再行修正。

吳宏碩則認為，此工程品質佳，可望有效紓解地方停車需求，但也呼籲竹南鎮公所藉此整頓周邊交通，於路邊增劃紅線避免車輛阻礙交通。

除地下停車場外，此工程也涵蓋改善竹南國中、高中周邊四百五十公尺人行道，增設無障礙空間等，提供更友善的用路通行環境。