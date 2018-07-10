〈北部〉竹市古蹟少年刑務所演武場 修復啟動

2018-07-10

預計明年9月完工 委外對外開放

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」修復工程昨天開工，市府向文化部爭取經費，共投入兩千八百四十萬元進行修復工程，預計明年九月完工，未來會參考居民意見，以委外形式對外開放，重現古蹟風貌。

文化局表示將活化歷史建築，透過委外方式，讓古蹟被看見及活化利用，像「將軍村圖書資訊園區」就是委由厚食聚落團隊經營，期許透過委外經營，讓市民重新親近這些建築，走進古蹟歷史建築。

文化局指出，新竹少年刑務所演武場預計明年九月完工，屆時市府會再思考活化的方向，除會重現過去演武場「練武」的道場形式，也會針對屋頂傾斜等狀況進行修繕，未來演武場會以完整面貌呈現在市民面前，委外方向包括設立非營利幼兒園、咖啡館或是道場、創藝文化園區等，都會進行討論。

文化局表示，新竹少年刑務所演武場是台灣少數現存日治時期監獄系統「刑務所演武場」建築，二戰後改為監獄員工宿舍使用。演武場四周都是木構造宿舍群，靠近北大路，交通便利。

一八九六年，日本人在台灣各地規劃設置十三所監獄，新竹監獄署是其中之一，是日本人在台北、台中、台南等「縣」以外唯一設立的刑務所，是台灣第一所專門收容少年犯為名的監所。其建築特色是屋頂內部桁架採西式鋼構與木構結合，上方鋪設日式黑瓦、屋脊架設很高，地基、牆身和窗框結構都不少，是台灣少見的演武場遺存，具地方特色的文化資產。

副市長沈慧虹說，竹市有六十處古蹟與歷史建築，「給它身分、修復它、活化它」是讓古蹟、歷史建築活過來，重新與城市連結的三部曲」，市長林智堅上任後已指定登錄十七處古蹟與歷史建築，讓過去被忽視的老建築有文化資產身份。

市府今年還要進行好幾個市定古蹟的修復工程，包括國定古蹟「進士第」、市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」及「新竹州圖書館」、以及歷史建築「南大路警察宿舍」。其中，演武場修復工程完工後，將重新活化讓市民再度走進這座八十三歲的古蹟。