〈北部〉違停檢舉件數 連3年蟬聯第一

2018-07-10

交通違規檢舉案 三年增四倍

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕手機、行車記錄器普及，許多民眾在路上遇到惹人厭的交通違規，只要順手一拍就可檢舉，交通違規檢舉案件逐年攀升。桃園市警局統計，民眾檢舉的交通違規案件從二○一五年的五萬多件，到去年暴增為廿二萬多件，短短三年就增加四倍，被檢舉最多的是違規停車，已連續三年蟬聯民眾檢舉案第一名。

市警局交通大隊統計，二○一五年受理民眾檢舉的交通違規案件為五萬一四四一件，第一名是違規（臨時）停車、一萬四八六一件，第二名為闖紅燈（含違規右轉）、九六六六件，第三名為變換車道未使用方向燈、五七七五件；二○一六年的檢舉案有十萬七一九九件，第一名違規（臨時）停車、四萬三○二八件，第二名闖紅燈（含違規右轉）、一萬九二五二件，第三名變換車道未使用方向燈、一萬一六○八件；二○一七年的檢舉案攀升為廿二萬五六三八件，第一名違規（臨時）停車、十四萬○七四六件，第二名變換車道未使用方向燈、一萬七五六三件，第三名不依規定駛入來車道、一萬四八九一件。警方表示，此為受理的案件數，經判定成案者約八成。

一至六月 三大檢舉熱區出爐

三年來民眾檢舉案件暴增四倍，違規（臨時）停車均名列第一，二○一七年的檢舉案件達十四萬○七四六件、占檢舉案件數的六成以上，顯見違規停車最讓民眾反感，也是不少車禍的肇禍主因或間接原因。

而檢舉熱區方面，以今年一到六月的案件分析，前三大熱區分別為桃園區中正路、中壢區中園路及桃園區經國路。警方說，桃園區中正路、經國路串聯桃園市區及國道一號交通，中壢區中園路是往來國道一號內壢交流道的要道，車流量龐大，違規態樣也較其他路段高。

民眾檢舉案件須經警方判定

民眾檢舉案件都須經警方判定、確認有無違規，但因「空窗期」易讓違規事件重複發生，可能造成違規者被民眾連續檢舉、罰單如雪片般飛來的疑慮，警方對此表示，同一違規連續被檢舉的時間若是過於密集，依規定通常只會舉發一次，避免民眾不知已被檢舉，在「空窗期」不斷出現相同違規，警方目前也開放申請「簡訊通知服務」，車主將資料登錄後，一旦被檢舉就會立即收到簡訊通知。

開放車主申請簡訊通知服務

警方表示，簡訊通知的目的是提醒民眾遵守交通規則，但收到簡訊僅是告知有檢舉案件，後續是否成案仍須判定，以收到「舉發違反道路交通管理事件通知單」為主，這項服務截至六月底已有一二六一人申請，並持續增加中。