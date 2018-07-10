〈中部〉《總統教育獎得主表揚》視力近盲陳可冀 現場表演B-BOX

2018-07-10

〔記者黃鐘山／台中報導〕大里區益民國小陳可冀先天視力近盲，仍樂觀好學，曾獲全市閩南語講古比賽冠軍等多項佳績，展現堅韌生命力，獲得總統教育獎，市長林佳龍昨表揚他及其他五位受獎人，陳可冀現場表演B-BOX（節奏口技），與會首長也跟著打節拍，樂在其中。

市長頒獎狀及獎助學金一萬元

今年總統教育獎，台中市有六位學生獲獎，包括台中啟明學校林佩貞、忠明高中國中部紀芃逢、清水區建國國小李成紘、霧峰區桐林國小劉辰璟、烏日區喀哩國小柯虹宇及陳可冀；林佳龍在市政會議表揚六人，並頒發獎狀及獎助學金一萬元。

林佳龍頒獎給患有先天性軟骨發育不全症的李成紘時，特別讚許他是「台灣鼓王」，也是「鼓」動人心的小巨人。陳可冀受獎後，市長請他現場表演B-BOX，只見他輕巧地利用嘴唇，發出類似鼓聲的節奏，與會首長也跟著打節拍，並為他喝采。

教育局表示，先天視力幾乎盡失的陳可冀，積極參加各種競賽，曾獲全市閩南語講古比賽及全國視障學生點字比賽第一名，直笛、游泳也屢獲佳績，還擔任圖書館的點字繪本志工，投身公益。

「唐寶寶」紀芃逢則透過豎笛、陶笛建立自信，考取多張街頭藝人證照，他和林佳龍合照時特別擺pose，果然架式不凡。柯虹宇雖有自閉症及多重障礙，學會打字之後，為禁錮的靈魂開了扇窗，展現文學天分出版詩集，成為公益微電影「小宇」主角。

劉辰璟聽力嚴重受損，語言學習較一般人困難，但他活潑大方，接受各種挑戰，如游泳、口琴、小提琴、繪圖及烹飪等，也找到了最愛—鋼彈機器人，參賽作品多次被刊登於雜誌。林佩貞為視障學生，國中時雙親相繼過世，由親戚一手扶養六位弟妹長大。