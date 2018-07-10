〈中部〉太平產業道兩巨石鬆動 民憂掉落

2018-07-10

〔記者陳建志／太平報導〕太平區長龍路四段四十二巷的產業道路，本月四日因大雨出現坍方，公所獲報請開口契約廠商到場清除路面落石，不料，林姓挖土機司機作業途中竟遭一顆重約廿五噸的落石壓死，民眾事後發現，該路段上方還有兩顆重達一、二十噸的巨石也鬆動岌岌可危，擔心重演坍方砸中人車意外。

將由怪手把石塊推落 颱風後進場

市府水利局大地工程科科長梁宇升表示，前往現場勘查後，發現坍方的地點為一處順向坡，上週墜落壓到挖土機的大石塊重量約廿五噸，另外兩塊已鬆動的浮石，一塊重約十噸、一塊重約廿五噸，目前決定從附近一處山坡地駕駛大型挖土機到岩壁後方，再以挖土機手臂將鬆動的石塊推落山坡，之後並以鋼軌樁修復下方受損的路基。不過，需等被壓毀的挖土機運走後才能作業，且因颱風即將侵台，預估需待颱風過後才能進場作業。

路段危險 公所圍起路障禁止通行

太平區公所農建課課長高慶洲表示，由於該路段危險，目前已在下方圍起路障禁止人車通行，並通知廠商儘快將遭壓毀的挖土機運走，方便後續作業。

4日怪手清落石 司機被石頭擊中

太平長龍路四段四十二巷的產業道路，是山上多處果園唯一的通行道路，本月四日下午因山區連日降雨，路面出現落石，太平區公所接獲通報，通知開口契約廠商進行搶修。一名林姓挖土機司機到場清除落石，沒想到下午四點左右，一塊重達廿多噸的大石頭突然滑落，不偏不倚砸中在下方作業的林姓司機，林男被夾在駕駛座傷重不治。

立委何欣純服務處主任廖冏勳事後接獲民眾陳情，表示該路段上方山壁還有兩塊大石頭已經鬆動，隨時都可能掉下來，擔心重演傷人意外，趕緊邀集市府水利局、陸軍十軍團五二工兵群、太平公所等單位到場會勘；不過軍方評估，若將鬆動的大石塊炸毀，恐危及下方原本穩定的岩層，不建議採爆破方式處理。

台中市今正常上班、上課

另外，台中市政府昨晚宣布，台中市今（十）日因中央氣象局預報未達停班停課標準，台中市正常上班、正常上課。