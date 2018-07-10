〈中部〉偷車隔天原地還 「使用竊盜」不起訴

2018-07-10

〔記者劉曉欣／伸港報導〕彰化縣伸港鄉柯姓男子在今年四月間車子不見了，隔天失車就「重回」原地，警方循線找到竊賊並將其移送，但檢方偵辦之後，認為此行為只構成「使用竊盜」，行為雖不當，卻很難認定在主觀上有自己不法所有的意圖，因此予以不起訴處分，讓柯男相當不滿。

柯男拿著起訴書向縣議員尤瑞春陳情，他表示，今年四月間開車到鹿港彰濱工業區工地工作，車子停放處距離工地很近，沒有把車鑰匙拔下來，沒想到竟然不見了，他先報警處理，再花五百元叫計程車回到伸港住處。

隔天，警方通知失車找到了，偷車賊也向警方承認車子是用來作為代步工具，但怕失主不方便，又把車子開回原處，而警方將其移送法辦，檢方卻以「使用竊盜」為由，予以不起訴處分。

柯男氣憤認為，小偷開走他的車，把原本滿滿的油箱開到見底，只是因為有把車子開回原處歸還，這樣就可以不起訴？

律師陳建良表示，在竊盜的構成要件中，必須有「據為己有之意圖」，被告若是將車輛開回來，很難構成「竊盜」，但柯男可以就汽車被偷開造成油料短少、搭計程車等支出，請求民事賠償。

陳建良指出，「使用竊盜」通常在雨傘、單車上比較常見，也就是用完之後，再物歸原處，通常不會有損壞，也就沒有回復原狀的問題；在汽機車方面，因為開走就會使用到油料，有些案件會基於竊盜汽油予以起訴，但因為金額小，通常是緩起訴，或因犯罪情節輕微，以微罪而不罰。