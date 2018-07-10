〈中部〉誰想停辦南投營養午餐 藍綠各說各話

2018-07-10

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣國中小學生免費營養午餐，九日成為藍綠陣營交鋒焦點，民進黨南投縣黨部針對國民黨籍縣長林明溱指該黨縣長參選人洪國浩，一旦當選縣長，便會停止該營養午餐福利措施的說法，提出嚴正抗議。

民進黨南投縣黨部執行長張瓊文強調，該營養午餐福利措施，最初係由該黨前立委蔡煌瑯在二○○五年競選縣長時提出，之後由國民黨前縣長李朝卿實施，林明溱僅是承襲前人構想，且一度還有意停辦，如今怎還好意思講別人？

張瓊文、南投市民代表吳煌濱等人痛批說，林明溱上任四年來，對縣內社福發展缺乏全盤規劃，致使縣庫財政雪上加霜，如今不僅不花心思為縣民規劃更完善的社福政見，反而大言不慚地揣測、抹黑洪國浩，令人生氣。

民進黨南投縣黨部重申，五合一選戰在即，未來洪國浩不僅會提出更適合縣內現況的社福等相關政見，對於現行好的政策及福利也一定會延續，保證當選後，全縣國中小學生依然有免費的營養午餐可享用。

國民黨南投縣黨部主委洪榮章則表示，彰化縣在該黨前縣長卓伯源主政時期，積極推動國中小免費營養午餐措施，惟民進黨魏明谷當選後，竟予以停辦，直至今年選舉年才又復辦，也引發南投縣民關切，林明溱只是將該狀況予以陳述，並無抹黑、誹謗之意。