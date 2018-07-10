〈中部〉為畢旅種菜遇雨災 集集學童不放棄

2018-07-10

高麗菜全泡爛 利用暑假重種

〔記者謝介裕／南投報導〕連日陰雨，南投縣集集國小透過「小農夫學種菜」計畫，種植在田地上的高麗菜，也全部被雨水泡爛，成了另類災民，不過，小五學生們並不氣餒，在公所、農會及師長協助下，除了利用暑假時間重新整地、播種，也在農夫市集義賣蔬果，所有收入將作為日後全班畢業旅行的基金，更增添食農教育意義。

時下國小學童對於自己所吃的蔬菜究竟如何種出來，往往一知半解，集集國小在農會協助提供約兩分農地後，展開「小農夫學種菜」計畫，從一至六年級每個班級都分配一塊菜圃，由各班師生自行討論決定種植的蔬菜種類，尤以五年級學生最受注目，因暑假過後將升上六年級，所以還多了一項籌措畢業旅費的任務。

集集國小五年級學生總共有十五位，兩個月前便開始種植高麗菜，預計學期末可採收，未料，雨勢連續半個月來未曾停歇，導致高麗菜嚴重受損，心血也付諸流水，不過，學生們的熱情並未被擊退，師生同心協力將田地重新整理，也再次播種高麗菜苗，期盼兩個月後能有好收成。

農夫市集相挺 提供蔬果義賣

集集鎮長陳紀衡指出，「農夫市集」農友們得知此事後，也義氣相挺讓學生們在市集設攤，並提供香蕉、紅龍果、萵苣等蔬果讓其義賣，即日起至十四日為止，他也將前往市集幫忙買水果捧場，並肯定學生們逐夢的決心及勇氣。

校長許建睿表示，畢旅費用其實不多，也相信家長都有能力負擔，只是希望藉此磨練學生，勿存不勞而獲的心態，進而透過實作、共耕、共食等集體行為，激發學生對食物的情感、記憶，尤其，此次因雨高麗菜意外無法收成，相信更能讓學生感受到農夫靠天吃飯辛苦的一面。