〈中部〉服務業、機關學校汰換舊燈具 彰縣補助1.9億

2018-07-10

每組燈管最高補助800元

〔記者張聰秋／彰化報導〕省電大作戰！為了鼓勵民眾和商家汰換高耗能燈具，減少用電量，彰化縣府今年首度推動「設備汰換與智慧用電補助計畫」，將補助縣內服務業及機關與學校等公共建築，汰換老舊燈管，每組最高現金補助八百元，此一新節電政策直接汰換老舊設備，節電效益可期。

建設處公用事業科長王盟貴表示，「彰化縣設備汰換與智慧用電補助計畫」經費來自經濟部能源局，分三年共一．九億元，於二○一八年到二○二○年間執行，年平均經費約六千萬元。計畫補助項目包含無風管空氣調節機、辦公室照明燈具、室內停車場智慧照明、能源管理系統等，而縣府推廣重點放在汰換老舊燈具。

王盟貴指出，老舊燈具耗電高，汰舊換新後的照明燈具，每盞（組）燈具補助汰換費用，依據購買發票為憑證，最高不超過汰換費用一半、最高八百元為上限。

補助汰換老舊燈具，以領有商業登記服務業的辦公與營業場所，以及機關與學校等公共建築的T8、T9螢光燈具為主。符合條件並想要汰換老舊燈具的業者及民眾，可向縣府建設處公用事業科申請，經費用罄為止。

台電彰化區營業處節約能源科長蕭楊燑說，營業公共場所使用T8、T9螢光燈具仍不少，比較T8、T9和LED燈具省電效能，四尺長的T8、T9燈管耗電功率約四○瓦，使用廿五個小時就用掉一度電，而LED燈具一八瓦到二○瓦發光效率，就能達到與T8、T9螢光燈具四○瓦相同的發光效率，二○瓦LED持續使用廿五個小時，等於僅用○．五度電，節電效能比T8、T9燈具多了五○％。

施工費用不補助

坊間LED燈具價格混亂，每支二百元到三、四百元都有，以每組汰舊換新補助八百元來說，若一組使用四支、每支四百元燈管，燈具費用一六○○元最高補助一半八百元，有其吸引力。不過，該計畫不補助施工費用。