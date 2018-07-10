〈中部〉颱風逼近 阿里山今明訂房幾退光

2018-07-10

嘉縣若納警戒 林管處2園區就休園

〔記者曾迺強、丁偉杰、林宜樟、鄭旭凱／綜合報導〕強颱「瑪麗亞」撲向台灣，嘉縣若納入颱風警戒範圍，林務局嘉義林管處所轄阿里山國家森林遊樂區、東石鄉鰲鼓濕地森林園區將休園；林務局林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱昨說，山區單日累積雨量達二百毫米以上，林鐵本線（嘉義至十字路）將停駛。雲林縣政府及嘉義縣、市政府昨晚表示，根據中央氣象局風雨預測資料，今天未達停止上班上課標準，均維持正常上班上課。

馬公往布袋航班 有調整

台灣港務公司布袋管理處昨也宣布，今天嘉縣布袋往澎湖馬公航班按原訂時間開航，馬公往布袋航班提前中午十二點開航，請遊客注意颱風動態並確認航班資訊。

阿里山森林遊樂區旅館聯誼會長廖景泰表示，因颱風逼近，遊客預訂今、明天的房間幾乎全退光，各旅館飯店業者也主動聯繫客人，建議十二日前取消上山行程，避免公路落石坍方影響行程、安全。

嘉縣養蚵產業三年前遭颱風重創，中央氣象局昨天下午發布海上颱風警報後，布袋第三漁港陸續湧入二百多座躲避風雨的蚵棚；縣府農業處漁業科長張建成說，颱風警報解除七天內，請蚵農拖離。

嘉義市政府工務處長李建賢表示，有淹水之虞的住戶，可至忠孝路的後湖抽水站領取沙包；陸上颱風警報發布後，將在易淹水的興村里草堂、紅瓦里、永欽一號橋、莊敬橋、番仔溝橋、南排等處，佈設移動式抽水機待命。

嘉縣府水利處整備一百三十五部移動式抽水機，依需求預佈在易淹水地區，各鄉鎮市公所備妥沙包供民眾領取；阿里山鄉長杜力泉說，來吉、山美、茶山、豐山等村聯外道路，每遇豪雨交通易中斷，各村落已做好存糧等防颱準備。