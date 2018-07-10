〈中部〉台汽客運北港站閒置21年 爭設轉運站

2018-07-10

〔記者黃淑莉、吳佳蓉／綜合報導〕北港台汽客運總站閒置二十多年，地方爭取於該地設置「北港公共運輸轉運站」，提供鎮民及遊客更舒適候車空間，同時解決香客期市區交通瓶頸。

興建至今33年 未達報廢拆除標準

台汽客運總站位在北港大同路、華勝路及華南路三條重要道路路口，雲林縣府工務處運輸管理科長廖珉鋒指出，台汽客運大樓興建至今約卅三年，建築物加上停車場約有二千多坪，一九九七年閒置至今廿一年。

北港鎮長張勝智表示，台汽大樓閒置後成為地方治安衛生死角，加上現有國道及地方客運的車站分散在市區，腹地狹窄、老舊，尤其遇朝天宮香客期，乘客上下車造成交通嚴重回堵，地方民眾及遊客怨聲載道。

客運站分散市區 香客期交通亂

張勝智指出，公所三年前爭取在台汽客運大樓設置「北港公共運輸轉運站」，縣府工務處早已完成規劃設計，但至今沒有下文。

廖珉鋒表示，縣府規劃站體大樓為地上兩層樓，設有十二席候車月台，可容納國道客運日統、統聯客運，地方客運有台西客運、嘉義客運、縣府幸福巴士及市區公車三○一線北港到雲林高鐵站，可提供民眾寬敞及舒適的候車空間。

廖珉鋒說，該地二千多坪大部分為國有地，縣有地只佔六百多坪，地上物所有權為國有財產署，舊大樓老舊且空間及格局都不適用，縣府正積極與國產署溝通中。

國產署︰須報審計部同意才能拆

國產署官員表示，因現有建物僅卅三年，未達報廢拆除標準，必須報請審計部同意後才能提前拆除，若未經同意就拆將造成損害國產問題。因此，會先請雲林縣府就須拆除現行建築物的原因、必要性，及後續規劃利用提出完整說明再提報審計部，若經同意就可拆。