〈中部〉《肯定台中社宅品質》 葉俊榮：努力做 錢一定有

2018-07-10

〔記者張菁雅、蘇孟娟／台中報導〕內政部長葉俊榮九日下午拜訪台中市長林佳龍，研商社會住宅政策，葉俊榮肯定台中市社宅的品質，林佳龍進一步向中央提出租金補貼、融資財務及興建用地等需求；葉俊榮表示，不必擔心經費，「努力做，錢一定有」。

林佳龍指出，台中社會住宅興辦以八年一萬戶為目標，目前已達成第一階段四年興辦五千戶，其中，豐原安康段社宅已完成入住，還有四處基地興建中，大里區光正段預計今年底完工，台中社宅進度走在最前端。目前社會住宅興辦用地與經費等問題，也感謝中央出面，將研議提供國產署土地，或與國防部協調軍方土地取得，加上中央預算支持，相信未來社宅的推動將更加順利。

指市府運用不同工具 用心推動

葉俊榮則說，社會住宅政策過去是「北熱南冷」，但台中推動非常積極，也很快掌握民眾需求，提出「共好社宅」的理念，不僅品質、設計很用心，也充滿年輕活力與現代化元素，且台中市社宅運用不同工具，包括容積獎勵、都市更新、民間參與、新建等，各種創意政策都在其中。

包租代管租稅優惠 是全國模範

葉俊榮也指出，「包租代管」試辦計畫中，六都共媒合六百七十戶，台中市媒合成功一百廿六戶，比例相當高。另外，有關租稅減免政策，內政部鼓勵各直轄市盡速推動，台中市率先通過「台中市社會住宅興辦及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋稅自治條例」，更是全國模範。台中市社宅政策方向是對的，未來社宅所需經費與土地取得等需求，內政部將全力支持，「努力做，錢一定有」。

另外，強颱瑪莉亞恐直撲台灣，葉俊榮也在林佳龍陪同下，視察綠川防洪設計。葉俊榮肯定綠川整治工程不但找回自然與人，更具防洪功能。他說，這次颱風預期降雨會很集中，目前颱風走向預測最南緣可能會接觸到台中，都市排水在颱風來襲期間很重要，綠川做到這點，相關工程中央利用前瞻計畫補助近十億元，「錢用對了」。