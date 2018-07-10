〈中部〉親民設計 水資中心變身鄰里公園

2018-07-10

附加綠地、籃球場等設施

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市新建的水資源中心，突破往昔工業式封閉設計，改採親民開放空間，廠區周遭附加綠地、籃球場等設施成為鄰里公園，市府水利局長周廷彰昨天說，水資中心將鄰避設施變成迎臂設施，已連兩年獲公共工程金質獎優等殊榮。

周廷彰在市政會議指出，中市水資源回收中心近三年從五座提升為十一座，可處理污水量從二○一四年的每天十一萬噸，增加到目前每天廿六萬噸，接管戶數也從十一萬戶增加至十七萬戶，無論是水資中心完成數還是處理量，增加的幅度均是六都第一。

建築物空間 供鄰里活動

周廷彰也說，近期興建的水資中心突破以往的工業式封閉設計，改採親民開放、打造民眾休憩空間，廠區周遭成為鄰里公園，建築物空間提供為鄰里活動場所，以及結合太陽能及再生水等永續利用，將鄰避設施變迎臂設施。

周廷彰表示，多座水資中心附加了綠地、籃球場及生態池等設施，去年水湳及文山水資中心連年獲得公共工程金質獎優等殊榮，另透過「工商產業平台」將放流水作為工業用水替代水源，讓廠區不只改造環境，也與產業用水息息相關。

市長林佳龍指出，污水「用戶接管工程」持續朝每年接管三萬戶、二○二二年接管達卅萬戶目標，而太平新光水資中心也預定八月八日啟用，污水用戶接管總算跨至大屯區，期盼提高工程品質及推動進度，持續爭取第三座水資中心金質獎。

林佳龍強調，繼續推動社區污水池健檢，台中設有污水設施的大樓共計五百五十處，兩年下來已體檢完成一百五十處，未來加強落實，降低民生污水量，並協助社區省水省電，創造雙贏。