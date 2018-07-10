〈中部〉埔鹽糯米每百台斤跌破900元 5年新低

2018-07-10

農會收購價跌 稻農委屈

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉為全台最大糯稻產區之一，目前進入收割期，但瑪莉亞颱風來勢洶洶，農民昨日一早就積極搶割，未料埔鹽鄉農會卻開出每百台斤八八○元濕榖收購價，糧商也採低價收購策略，讓糯米價格創近五年新低，收購價格較去年跌兩成，比梗稻還低，令農民滿腹委屈，質疑農會遭盤商操弄。

埔鹽鄉以農立鄉，農牧物產豐富多元，其中糯米最具代表性，二○一六年一期作面積達四五○公頃，產量佔全國百分之七，每年時令小暑過後是糯稻收割期，近年糯稻價格每百台斤約九五○元上下，今年首日收割，價格卻跌破行情，只剩八八○元，讓農民擔憂下一個崩盤的農產品就是糯米。

一位施姓農民表示，今年糯稻收成每分地約一七○○至二○○○台斤，比去年增加一成多，但糧商卻壓低濕榖價格，每台斤九○○元上下，比梗稻公糧價格九五○元還低，農民轉求農會幫忙，沒想到農會價格更低，糧商也趁機搶便宜，統一開出八八○元收購價，比去年降二成，大家都憂心颱風要來，只能先搶割降價求售。

農民陳貽正說，十多年前糯稻未列公糧收購，價格遭盤商控制，每百台斤來只有六、七百元，八年前農糧署列為補助後價格才回穩，去年最高每百台斤有一一○○元，沒想到今年價格跌破九○○元，希望政府能幫忙提高收購價格。

農會︰到穀量激增 底線難守

埔鹽農會供銷部主任黃淑滿說，近年糯稻價格好，不少農民並未申報公糧，轉交付民間糧商，但今年收成量暴增，不少糧商拒收，農會基於服務盡量找糧商代收，可是前日到榖量二五○公噸，是平日的二．五倍，糧商看見數量太多，只能砍價因應，農會幾經協調，還是守不住每百台斤九一○元底線，最後砍到八八○元。

她說，對降價收購一事，農會真的是盡力了，並沒棄農民不顧，將再找方法幫助收購。縣府農業處表示，已呈報糯稻收購狀況給上級，相關補助仍需研議。