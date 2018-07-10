〈中部〉蘭潭設太陽光電 議員里長反對

2018-07-10

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕台灣電力公司鎖定自來水公司蘭潭水庫建置「水面型太陽光電設施」，鄰近五個里里長憂心影響飲用水安全等而反對，嘉義市政府昨由副市長兼市府太陽能推動委員會主委張惠博說明，強調在不影響水質、太陽光電設計融入景觀等原則下，才會同意台電施作。

台電︰會持續溝通

台電再生能源處官員受訪表示，經濟部水利署十六日邀有關單位討論此案，台電尊重市府及地方意見，會持續溝通，全案尚未招標；蘭潭里長林砡朱說，蘭潭周邊包括蘭潭、長竹、短竹、盧厝、鹿寮等五里，里長們不反對太陽能發電，但太陽能板建置在蘭潭水面有污染水源之虞，也殺風景。

「自己的蘭潭自己救！」市議會議長蕭淑麗呼應五名里長意見，堅決反對此案；市議員蔡文旭說，太陽能光電板會聚光折射，導致遊客眼睛不適，他要求市府反對台電這項計畫。

不過，有市民贊成此案，認為太陽能板區域僅佔水庫面積一小部分，台電已在阿公店水庫完成設置太陽能板，不致對水質造成影響；水公司第五區管理處副處長何承嶧說，定期在蘭潭進行水質監測，未來會要求台電提出檢驗資料，確保飲用水質安全。

市府工務處長李建賢說，台電預定在蘭潭東北角靠近小雅路的原始森林區旁水面設置太陽能板，蘭潭蓄水範圍面積約八十公頃，光電設置區約二．三公頃，蓄水面積遮蔽約二．八五％；台電正進行太陽光電設施輸電纜線埋設規劃設計，行文市府要求同意使用道路用地，唯尚未獲允。