〈中部〉紓解六輕車潮 麥寮雲1線拓寬動土

2018-07-10

〔記者林國賢／雲林報導〕麥寮鄉雲一線拓寬工程昨動土，將斥資一億二千萬元，拓寬為廿二公尺，貫通南北交通任督二脈；另二崙鄉大義崙二號橋改建，居民認為新橋橋面過高影響行車安全，陳情要求降低高度。

長1.8公里 預定明年4月完工

縣府工務處長黃凱達表示，雲一線是麥寮鄉主要南北向道路，向北連結至縣道一五四線，現階段已完成前段約三．二公里拓寬，昨天動土是泰順路至平和十八線橋段之拓寬，完成後全線雙向四車道，可讓市區交通更順暢。

雲林縣長李進勇表示，雲一線拓寬工程全長一．八公里，工程經費一億二千萬，縣府配合二千零四十萬，將由目前十公尺拓寬至廿二公尺，預定明年四月完工。動土典禮結束，縣長李進勇在金鏟上題字「好孕產子」送給民眾催生。

麥寮鄉長許忠富表示，雲一線道路完工後可紓解六輕上、下班潮，以及後安、海豐、三盛、中興村交通壅塞情況。

大義崙二號橋改建 民質疑橋面過高

另外，二崙鄉大義崙二號橋改建工程被居民質疑橋面過高，影響行車安全，且橋樑高出鄰近村落太多，將讓雨洪水回灌村庄，向縣議員王又民陳情，縣府工務處昨與居民會勘。

王又民表示，該橋近日進行鋼筋綁設，居民發現鋼筋比路面高八十公分，擔心加上水泥後橋面高程與路面落差近一公尺，恐危及行車安全，要求降低高度。

工務處人員表示，該橋需兼顧大義崙排水功能與交通需求，將邀請施工單位、村民等會商，尋求兩全其美解決辦法。