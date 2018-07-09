〈南部〉白河蓮子減產 收購價反跌

2018-07-09

農盼輔導取得產銷履歷

〔記者劉婉君／台南報導〕白河蓮子受到上半年乾旱影響，產量減少約一半，但收購價格卻不漲反跌，剝殼代工又因找不到人力，工資從每台斤一百元漲到一百二十元，加上長期以來的進口蓮子冒充本土蓮子的問題，蓮農希望公部門及農政單位輔導，協助取得產銷履歷，以對抗越南等進口蓮子魚目混珠。

白河蓮子產期至七月底，今年種植面積二百五十公頃，農民李秋遠表示，上半年缺水，蓮子結果率不佳，又有薊馬等病蟲害危害，約有三成棄作，前一陣子連續豪雨又造成蓮子損耗，產量受到影響，而帶殼蓮子的保證收購價格卻未因而調漲，每台斤反而較去年下跌二十至四十元，零售價格也一度下滑為一斤三百元，目前則是三百五十至三百八十元，蓮農有意願取得產銷履歷驗證，卻不知怎麼做，也希望農委會協助行銷，幫助農民走出一條新的道路。

農委會副主委李退之昨天到白河聆聽蓮農心聲，白河區長蕭福清及多位市議員參選人也表達意見。

李退之表示，蓮子非必需品，同時期有許多水果盛產，消費者選擇多，是影響蓮子價格的原因之一，只在包裝上標示生產者及電話也不夠，公所及農會不應只是辦蓮花節而已，應輔導產銷班及農民取得產銷履歷驗證，農民提升品質，農委會也會在通路上提供協助。