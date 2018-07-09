〈南部〉台江青春夜行 百人徒步壯遊家鄉

2018-07-09

〔記者蔡文居／台南報導〕推動台灣國家綠道運動，台南市海佃國小社團《小台江》畢業校友策辦台江青春夜行，陪伴《小台江》學弟妹，一起以徒步壯遊家鄉，今年共有一百人報名參與，一行人從黑夜走到白天，於昨天上午順利完成壯遊家鄉，返回海佃國小。

倡議推動台灣國家綠道

這趟號稱台江暑期最青春的環境倡議行動，共有老中青三代一百人參與，也是小台江資深水手的成年禮，全程約卅三公里，包括台灣千里步道協會也派員參加，共同倡議推動台灣國家綠道運動。

第九屆台江青春夜行，一行人於前天下午出發沿著台江山海圳綠道，渡過四草湖，參訪台江國家公園，再縱走北汕尾海岸，然後從鹿耳門溪登陸，經鹿耳門天后宮，晚上夜宿安南區十二佃。

沿途欣賞水圳、日出之美

社大台江分校執行長吳茂成表示，昨天一大早，大家趕在日出前起床，出發走到溪心寮水圳，大夥坐在水田旁，等待台江日出，欣賞玉山、關山等山色，隨後再沿著台江山海圳綠道，於清晨走回海佃國小，完成這項家鄉壯遊行動。

目前就讀大學的林昱誠、陳侃君說，能夠陪著小台江學弟妹，再走一次台江青春夜行，雖然很累，但是很幸福，同時這也是倡議守護台江很有意義的社會實踐行動，而且能夠看到玉山及美麗的日出，令人難忘。