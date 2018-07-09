〈南部〉9冰店聯手 玉井大刨冰創金氏紀錄

2018-07-09

36分37秒製作1554公斤芒果冰

〔記者萬于甄／台南報導〕挑戰世界最大刨冰！交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處昨攜手台南玉井老街冰店業者，全神貫注，就為突破「金氏世界紀錄─最大刨冰」的紀錄，大家耗時卅六分卅七秒，製作重達一千五百五十四公斤、高一．四五公尺的玉井芒果冰，挑戰成功，更讓在地鄉親興奮不已。

用了3000多顆芒果 120公斤冰淇淋

台南玉井老街九家冰店的製冰好手昨一早聚集，削完三千三百三十三顆芒果，搬出十四台刨冰機，等待金氏世界紀錄認證官Peter Yang宣布完規則後，開始挑戰在一小時內，製作一千五百公斤的芒果冰。

金氏世界紀錄最大刨冰─芒果口味由在地的玉井老街冰舖、玉井讚冰店、玉梅芒果冰、光芒果子工房、有間冰鋪、遇見果香、熱情小子芒果冰館、玉天冰鋪、玉井冰棧九家冰店業者，以及昕伴手禮、連環泡芒果乾、盛發芒果乾三家果乾廠商共同挑戰。

大家製冰時雖各自分工，但從運冰、刨冰、搬冰、鋪料一氣呵成，共耗時卅六分卅七秒，使用一千公斤碎冰、一百廿公斤的芒果冰淇淋、八十公斤糖水及十公斤果乾等，最後製成重達一千五百五十四公斤、高一．四五公尺的玉井芒果冰，成功刷新紀錄。

尤姓冰店老闆娘表示，從未製作這麼大碗的芒果冰，過程中最困難的是不知塑膠桶能否裝下一千五百公斤的冰，也很擔心冰一下就融化，不過，最後還是順利完美的挑戰成功。

西拉雅國家風景區管理處長張隆城表示，想挑戰這項紀錄主要是外國人都喜愛來台品嘗芒果冰，但多半都會到台北永康街商圈吃冰。不過，台灣最好吃的芒果冰其實就在產地玉井，希望藉由挑戰最大刨冰紀錄，也讓更多觀光客認識玉井。

經金氏世界紀錄認證官Peter Yang見證並頒發證書後，超大碗的芒果冰也分送給一千多名在外等候的鄉親，許多民眾也自備大碗、環保餐盒等容器來裝芒果冰；品嘗到世界最大的刨冰，民眾也都與有榮焉，直呼「玉井的芒果冰最好吃！」