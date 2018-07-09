〈南部〉微電網破功 東吉島停電3小時

2018-07-09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南方四島之首的東吉島，去年五月宣布建置首座「離島再生能源微電網系統」，卻與馬公機場、馬公第一漁港一樣，太陽能板部分支架不堪鹹水鹽害破壞全面更新，昨日停電三小時，負責的中興電工最快七月十七日才登島維修。

新近引發各界爭議的澎湖三．六億建置的太陽能板發電系統，不到五年保固期就傳出部分支架受鹽害侵襲，二十處太陽能板地點以馬公機場停車棚、馬公第一漁港及東吉島破壞最為嚴重，也連帶使東吉島微電網系統宣布破功，更間接導致東吉島停電。

原能會核研所攜手中興電工，在澎湖東吉島建置國內首座「離島再生能源微電網系統」，成功供應島內百分之九十二電力，後續澎湖縣也將規劃四個島跟進，包括桶盤、東嶼坪、西嶼坪及花嶼等，主要以太陽能發電為主，裝置容量八十六瓩，搭配能存一百八十度的儲能電池、二百瓩的柴油發電機以及三條電力負載饋線，構成一套微電網。

由於太陽能板更換，島上三部柴油發電機組一、二號都故障，僅剩最後一部勉強運作，昨日上午八時停電至十一時才恢復供電，停電戶數二十一戶、遊客約二百人，另有海巡署及國家公園管理處人員十多人。

望安鄉長許賢德表示，早就申請台電接手東吉發電廠，並希望中央層級的海洋國家公園管理處接手，才能維持發電正常，擁有穩定的民生建設再來談觀光發展。