〈南部〉高雄防颱戒備 水庫盤點河川清淤

2018-07-09

曾文水庫防淤 可能首次啟用排砂

〔記者洪臣宏／高雄報導〕瑪莉亞颱風逼近台灣，南區水資源局（南水局）昨天盤點曾文、牡丹、阿公店水庫及高屏堰、甲仙堰等各閘門，若降雨達豪雨等級，曾文水庫防淤隧道將首次啟用排砂。第六河川局（六河局）表示，持續放空滯洪池，南化及鏡面水庫可能持續溢流，阿公店水庫有調節性放水的可能，民眾必須注意相關訊息。

南水局表示，曾文及牡丹水庫蓄水率昨天分別約為五十一％及六十二％，阿公店水庫目前為空庫防淤期，均尚有滯洪空間；此外，颱風豪雨恐造成原水濁度飆高，南水局已會同水公司完成水源備援設施整備，原水濁度高時即啟動備援以穩定供水。

第六河川局預估，轄區將於十一日上午進入七級風暴風圈範圍，已針對排水較不順暢河段及橋梁下，加速清理及整備外，也與高雄市及台南市水利局聯繫共同防汛，海岸地區嚴防強風豪雨長浪，河邊較低窪地區要慎防淹水。

六河局表示，已通知轄下防汛護水志工服務隊隊員待命，並於豪大雨期間啟動巡查機制，外出巡視水情、災情並即時通報，或於災害現場協助指揮疏散撤離，施工防汛搶險隊人員、機具亦已待命。

南水局呼籲民眾隨時注意水庫調節性放水或洩洪訊息，放水時請遠離河床以確保安全。六河局說，河川即時水位等防災資訊，可至水利署防災資訊服務網查詢（http://fhy.wra.gov.tw）。