〈南部〉高捷高雄車站 交通部支持啟用新站

2018-07-09

預訂8月底啟用 就看初、履勘結果

〔記者王榮祥、陳宜加／綜合報導〕高雄鐵路地下化延後通車，迫使高雄捷運須評估，八月底該依原計畫啟用高雄車站新站、還是續用舊站？交通部與鐵道局昨一致表態支持啟用新站，高捷則指出，後續就看初、履勘結果即可確認。

鐵道局︰確保旅客動線流暢不困難

交通部鐵道局表示，高捷雖與台鐵共用穿堂層，但具有獨立出入口，且台鐵電梯、電扶梯均已通過安檢、可以使用；雙方月台未互通，僅須確保高捷旅客動線流暢，到站穿越穿堂層與地面層至高雄車站臨時站出站，並不是太困難任務，高捷確實可先行啟用新站，鐵道局將全力配合。

路政司︰共用空間與台鐵工程切割

交通部路政司鐵工科長魏瑜表示，高捷與台鐵將共用部分高雄車站空間，原屬於地下化工程範圍，但因配合高捷新站啟用，須先行使用地面層、穿堂層等，目前正在確認共用空間範圍，將再獨立從台鐵地下化工程中切割出來，與高捷新站共同辦理初履勘，通過後即可先行啟用通車，台鐵高雄地下化工程並不會影響。

高雄捷運高雄車站新站與台鐵地下化高雄車站位置相同，鐵路地下化工程期間，高捷均使用舊站（臨時站），並配合闢建新站；新站原定八月底鐵路地下化通車時啟用，不料地下化延到十月，讓高捷有點尷尬。

高捷說明，八月底若用新站，乘客上下車動線將經過台鐵地下化工區，屆時除以設施區隔，還可能需做人力管制，避免乘客誤闖或故意闖入工區﹔如果續用舊站，則因自動化號誌已由舊站切換至新站，列車進出舊站時須以手動操作，在時間的準確度上，難免會有些許落差。

高捷原傾向依照進度啟用新站，但無法確認交通部、鐵道局立場，如今交通部與鐵道局都表態支持，高捷表示後續就要看初、履勘結果，很有機會依照原計畫啟用新站。