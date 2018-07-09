〈南部〉知本溫泉推農遊 採茶做爆米香

2018-07-09

7月中至9月底 也帶遊熱氣球

〔記者張存薇／台東報導〕大環境不景氣、自己更要爭氣！台東縣各旅宿業者暑假訂房率比去年低，尤其知本溫泉區感受最深，台東縣農會結合知本業者，七月十五日至九月底規劃一日農遊體驗，帶遊客前進農村體驗採茶、爆米香等手作樂趣，也會到池上伯朗大道、熱氣球活動現場或探訪壯麗金針花海，讓遊客看到台東好山好水好風景，也能好好吃、好好玩！

在鹿野高台舉辦的台灣國際熱氣球嘉年華活動雖然吸引不少觀光客，但知本溫泉區因距離高台有一小時的車程，影響遊客住宿知本意願，飯店業者表示，今年暑假預定住房率比去年低，有待進一步行銷。

縣農會因此搭配知本溫泉觀光發展促進協會及各農會，規劃一日遊遊程，四人即可成行，包括車資、導覽、DIY體驗、關山米國學校碗公飯午餐及池上伯朗大道、鹿野高台熱氣球參觀等，優惠價每人九百九十元，而包括富野休閒會館、東台溫泉飯店、泓泉溫泉渡假村、高野大飯店、金聯世紀酒店也搭配推出三天兩夜套裝優惠行。

縣農會總幹事戴振東說明，台東縣近年來持續發展結合農業的體驗遊程，種類多元又好玩，希望可以搭上熱氣球「順風車」，讓消費者更了解台東的精緻農業，而「幸福台東、夏至農遊」活動從七月十五日至九月底，DIY活動包括採茶及做茶蛋捲、爆米香或做果醬等體驗，在八月十三日前也會帶遊客到鹿野高台欣賞熱氣球，熱氣球活動結束後，則改參觀日治時代移民村龍田村。

九月起則推金針山限定遊程，包括賞金針花、孟宗竹林步道散步及太麻里櫻木花道鐵道景點遊等，參加者均可獲贈鹿野地區農會紅藜洛神米乖乖一包。