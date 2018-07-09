〈南部〉墾丁社區生態旅遊 逆勢成長

2018-07-09

每年遊客破4萬 逾​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​10社區加入

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東墾丁觀光業​今年因​消費風​​波​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​重創形象，各社區的生態旅遊人數卻逆勢攀升，每年突破四萬人次，但仍難彌補流失的百萬人潮，​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​墾管處強調，社區生態旅遊不是要取代大眾旅遊，下一步是聯合行銷，讓社區不再單打獨鬥。

以沙灘、夜市、海鮮為號召的墾丁，近兩年觀光人數下滑，社區生態旅遊反而成為觀光亮點，墾管處從二○○五年推廣至今，從單一的社頂部落到目前包括龍水、港口、里德、後灣、滿州等超過十個社區加入。

墾管處處長劉培東說，社區生態旅遊重點在於盤點社區的「地、產、人」特色資源，設計出獨一無二的旅遊策略，在大眾旅遊面臨危機時，有難以取代的優勢。

劉培東表示，社區生態旅遊有不少路線屬於「秘境」，為了生態環境不被破壞，將讓受訓的社區解說員肩負蒐證告發的責任，強化「總量管制、團進團出、固定路線及生態解說」。

推動聯合行銷 打造輔導平台

墾管處解說課長馬協群說，生態旅遊並非只看「生態、風景」，而是著重在社區故事性、居民生活體驗，深度探索墾丁的多樣性。

輔導社區生態旅遊的里山生態公司負責人林志遠說，如全職投入擔任解說員，一個月收入僅數千到三萬元，還難以養活一個年輕人，目前正努力打造「墾丁生態旅遊聯合發展」的平台，以增加居民第二專長及第二份兼職收入。