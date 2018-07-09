〈台北都會〉恢復敬老金是坨大便？ 柯：AI愈來愈接近我的回答

2018-07-09

〔記者沈佩瑤、周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲的Line@官方帳號，逾十七萬人追蹤。但有記者實測詢問「會不會恢復重陽敬老金」，機器人回覆「世間榮華富貴，不過就是一坨大便」，柯昨上午受訪提到此事，笑稱AI愈來愈聰明，「愈來愈接近柯文哲的回答」。民進黨台北市長參選人姚文智下午受訪說，借不同人嘴巴，嘲諷、輕視及藐視老人，是柯文哲一貫態度，他無法苟同，認為做為市長，不分老中青世代，都應給予尊重。

有民眾向媒體投訴，在Line@官方帳號留言後回覆內文盡是雞同鴨講、鬼打牆，認為無助詢問市政議題，經媒體實測發現，該帳號是機器人自動回覆，不但經常文不對題，甚至出現問敬老金，回覆「大便」一事。

柯文哲昨受訪時沒有正面回應，反誇「AI越來越聰明」，他們只是把柯語錄輸進去，AI經測試後越來越接近他本人的回答。

姚：借不同人嘴巴嘲諷老人 柯一貫態度

對此，民進黨市長參選人姚文智昨受訪時批評，社群是一個平台、工具，重點是內容，借不同人嘴巴，嘲諷、輕視、藐視老人，這是柯文哲一貫態度，身為市長不管老中青世代，都應給予尊重，和諧社會，想要用AI輕蔑年長者，無法苟同。

有媒體提到，姚的官方帳號回應相對保守，是否會在社群運用上祭出新策略？姚文智說，他們不是不曉得機器人，重點是提出的「內容」，跟市民朋友溝通，市長到底能做什麼事情，能夠帶給台北什麼未來比較重要。