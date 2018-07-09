〈台北都會〉劍青安置文大學生 姚：「旅館團購」型式

2018-07-09

姚：柯「迷障」作祟 怕被究責對不當黨產處置

〔記者周彥妤、鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕文化大學宿舍大群館遭台北市都市發展局認定違規使用，四百名住宿生後續安置成討論焦點。民進黨台北市長參選人姚文智日前說，可用劍潭青年活動中心短期安置，都發局反駁劍青在風景區，建物不可作寄宿住宅，市長柯文哲說，劍青使用權在救國團，不能隨便徵收。姚昨召開記者會再次說名，自己絕無要作宿舍，也沒要徵收，而是先用類似「旅館團購」的型式安置，批柯的答覆是心中「迷障」作祟，深怕外界究責其對不當黨產處置，在選前選後兩套標準。

姚文智說，外界誤會他的本意，他提出用劍青「短期安置」，沒要把劍青當「宿舍」，更不曾說過要「徵收」，要柯文哲「不要緊張」。

他認為，劍青是柯心中陰影，也是一道迷障，因為柯選前承諾要討回不當黨產，選後甚至用低價賤租，比起前市長郝龍斌，有過之無不及，深怕外界追究此事，於是趕緊說不能隨便徵收，但有回答如何短期安置的問題嗎？

姚指出，經他追查發現，台北市工務局的使用執照都將劍青中心歸為「宿舍」，但柯團隊在選舉都稱該處為風景區，抨擊柯團隊怠惰。

姚文智解釋，他的主張如同「向旅館團購」，只是找相關當事人協商，讓學生進駐旅館短期安置，不動土木、格局，也不變動任何設施，和土地使用分區或是建築管理也毫無關聯，外界不要以訛傳訛。

至於國民黨市長參選人丁守中，稱當選後要恢復大群館使用，姚也重批，丁護衛黨國利益的心態，昭然若揭，身為市長參選人，目無法紀也就罷了，還問責自己是意識形態作祟；姚也說，丁急著說暑假已客滿，但現在談的事，都是下學期的安排，不是暑假就要租，請丁搞清楚問題。

柯：使用權在救國團 應從源頭解決

柯文哲昨上午受訪談到此事，劍青使用權目前還是在救國團，要用也要對方「歡喜甘願」，強調應從源頭解決，盼侯友宜跟文化大學在合法狀態下解決，真的不行才會動用公宅。

丁：姚柯都是頭痛醫頭、腳痛醫腳

丁守中則批姚滿腦鬥爭黨產，北市府已認定大群館違規使用，但劍青使用權為救國團，怎可又再犯一個違規作法；而柯主張安置於北投士林科技園區專案住宅，也非學生宿舍之用，姚柯兩人都是頭痛醫頭、腳痛醫腳，無法根本解決問題。

  • 民進黨台北市長參選人姚文智提案以劍潭青年活動中心短期安置文大生，市長柯文哲則強調應從源頭解決。（記者沈佩瑤攝）

    民進黨台北市長參選人姚文智提案以劍潭青年活動中心短期安置文大生，市長柯文哲則強調應從源頭解決。（記者沈佩瑤攝）