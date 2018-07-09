〈台北都會〉劍青安置文大學生 姚：「旅館團購」型式

2018-07-09

姚：柯「迷障」作祟 怕被究責對不當黨產處置

〔記者周彥妤、鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕文化大學宿舍大群館遭台北市都市發展局認定違規使用，四百名住宿生後續安置成討論焦點。民進黨台北市長參選人姚文智日前說，可用劍潭青年活動中心短期安置，都發局反駁劍青在風景區，建物不可作寄宿住宅，市長柯文哲說，劍青使用權在救國團，不能隨便徵收。姚昨召開記者會再次說名，自己絕無要作宿舍，也沒要徵收，而是先用類似「旅館團購」的型式安置，批柯的答覆是心中「迷障」作祟，深怕外界究責其對不當黨產處置，在選前選後兩套標準。

姚文智說，外界誤會他的本意，他提出用劍青「短期安置」，沒要把劍青當「宿舍」，更不曾說過要「徵收」，要柯文哲「不要緊張」。

他認為，劍青是柯心中陰影，也是一道迷障，因為柯選前承諾要討回不當黨產，選後甚至用低價賤租，比起前市長郝龍斌，有過之無不及，深怕外界追究此事，於是趕緊說不能隨便徵收，但有回答如何短期安置的問題嗎？

姚指出，經他追查發現，台北市工務局的使用執照都將劍青中心歸為「宿舍」，但柯團隊在選舉都稱該處為風景區，抨擊柯團隊怠惰。

姚文智解釋，他的主張如同「向旅館團購」，只是找相關當事人協商，讓學生進駐旅館短期安置，不動土木、格局，也不變動任何設施，和土地使用分區或是建築管理也毫無關聯，外界不要以訛傳訛。

至於國民黨市長參選人丁守中，稱當選後要恢復大群館使用，姚也重批，丁護衛黨國利益的心態，昭然若揭，身為市長參選人，目無法紀也就罷了，還問責自己是意識形態作祟；姚也說，丁急著說暑假已客滿，但現在談的事，都是下學期的安排，不是暑假就要租，請丁搞清楚問題。

柯：使用權在救國團 應從源頭解決

柯文哲昨上午受訪談到此事，劍青使用權目前還是在救國團，要用也要對方「歡喜甘願」，強調應從源頭解決，盼侯友宜跟文化大學在合法狀態下解決，真的不行才會動用公宅。

丁：姚柯都是頭痛醫頭、腳痛醫腳

丁守中則批姚滿腦鬥爭黨產，北市府已認定大群館違規使用，但劍青使用權為救國團，怎可又再犯一個違規作法；而柯主張安置於北投士林科技園區專案住宅，也非學生宿舍之用，姚柯兩人都是頭痛醫頭、腳痛醫腳，無法根本解決問題。