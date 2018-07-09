〈台北都會〉公宅政策又變 「4年2萬戶」變8年

2018-07-09

柯明赴議會 進行任內最後一次施政報告

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲選前喊「四年兩萬戶、八年五萬戶」公共住宅支票，但三年來數度改口，柯明將赴台北市議會進行任內最後一次施政報告，其報告內容卻改稱「一一一年（即二○二二年柯執政八年）完成兩萬戶」。台北市議員簡舒培聞言後直說，柯還沒連任就跳票，應對外講清楚過去是否騙票，也應公開道歉。

都發局長也無法解釋 硬拗政策不變

台北市都發局長林洲民受訪時尷尬，無法解釋為何施政報告要寫「一一一年完成兩萬戶」，面對記者詢問是否筆誤？林也無法說明，林接著口徑維持兩個月前說法，指都發局進行包租代管、興建公宅，年底施工、完工公共住宅達一．二萬戶，加上市有地參與都市更新分回戶等，將共達兩萬戶，政策不變；林還拗說，柯如連任當選，預計八年可共達五萬戶。

公宅政策一再改口 挨批沒連任就跳票

不過，根據已經上網的柯文哲最新施政報告內容，北市府計畫二○二二年完成兩萬戶公宅，預計總投入經費為九七六．六九億元，並指已出租十二處、共一五一六戶，目前持續性及新興計畫預算共四十處基地（依今年六月已編列預算基地核算）。

柯文哲二○一五年上任喊「四年兩萬戶、八年五萬戶」，但該年七月出訪南韓時，稱該政策不知道怎麼夢到的。去年三月，柯改口「正確說法是四年一萬八千戶開工」；該年五月，都發局又發新聞稿補充，「四年兩萬戶是已編列預算，包括完工、施工中、規劃中、都更分回戶及捷運聯開宅。」

另外，北市府各局處也在市長施政報告羅列未來政策，不少跨越至下個市長任期，教育方面包括四歲幼兒就讀私托補助，三歲幼兒讀私托朝補助方向規劃；至於高中職、國中小學升為十Ｇ光纖網路，每間普通教室一個一Ｇ網點。產業發展面則有，規劃啟用廿一處新創基地、提供總樓地板面積五十四萬平方公尺，還有爭議連連的動物之家新建工程。

工務方面有，快速道路、高架道路、巷弄人行道、公園廣場換LED照明燈。大龍市場社區改建二○一九年七月竣工，北投士林科技園區二期工程二○二一年竣工、成功市場主體工程二○二一年十二月竣工、第一果菜及漁類批發市場改建工程二○二五年竣工、南門大樓暨市場改建工程二○二二年十月竣工、環南市場改建工程二○二二年三月全部完工。

交通方面有鄰里交通環境改善二○二○年完成全市四五六里。老人福利則有二○二一年設置卅八家老人日照中心，另外稻香市場、秀山國小預定地、廣慈博愛園區、萬隆東營區設長照。另有二○一九年完成兒童樂園共融式親水設施。

議員：無重大計畫 大開瑣碎政策支票

但北市議員王欣儀表示，柯文哲執政快四年，大巨蛋開發案未見成果，施政報告都發局隻字未提，各局處卻大開瑣碎政策的支票，顯見柯沒有重大政策，無怪民眾對施政無感、原地踏步。簡舒培則說，柯引以為傲的是做好計畫再施工，但過去市場改建工程就因計畫不周而追加預算，甚至流標，質疑未來能否如期完工。