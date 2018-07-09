〈台北都會〉坪林首位女製茶師 潘淑娟不讓鬚眉

2018-07-09

8歲就跟著大人採茶

〔記者翁聿煌／新北報導〕茶菁吸收陽光、雨水和空氣的日月精華，最後能否成為得獎的上等茶葉？要靠製茶師的烘焙功力。坪林區「文平茶莊」女主人潘淑娟，因為具有敏銳的嗅覺、能夠喝出茶的層次與特質，加上多年製茶經驗、火候不斷精進，去年獲得製茶丙級證照檢定合格，是坪林區「萬綠叢中一點紅」首位女性製茶師。

「我從小就在茶園長大！」四十三歲的潘淑娟出生於新北市茶鄉坪林，小時候常跟著父母到茶園採茶，在茶樹溝玩耍，耳濡目染加上活潑好動，八歲就跟著大人採茶，練就一身俐落手腳，後來嫁給經營茶莊的王翰揚，與茶葉結下不解之緣。

品茶有天分 助夫奪頭等獎

潘淑娟的血液裡似乎流著「茶葉DNA」，從小對品茶很有天分，爸爸參加比賽時，會叫她先嚐嚐茶水甜不甜、香不香，親友也找她試喝評鑑，再依她的口感調整；長大後對茶的品味更加細緻敏感，能夠感受不同批茶葉的香味層次變化，有次她在攪拌茶菁時聞到濃濃的蜜餞味，將炒好的茶葉裝一小包寫著「蜜餞香」交給丈夫參賽，居然獲得頭等獎。

製茶過程辛苦，潘淑娟在每個步驟都用心學習，結婚後與丈夫在坪林街開設「文平茶莊」，每當採茶季節，她要聯絡、調配採茶工人，還要幫忙翻茶，長時間守著機台，累了只能利用空檔休息，鬧鐘一響又馬上醒來工作。

王翰揚、潘淑娟夫婦同心協力，製茶技術不斷精進，自家的茶產品代表坪林區參加全國性比賽也屢次獲獎，潘淑娟談起製茶如數家珍，去年她參加製茶師檢定，唯一的女性獲評審好評通過，一身製茶真功夫，讓在場男性製茶師都佩服。