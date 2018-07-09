〈台北都會〉捷運環狀線 景平路圍籬終於要拆

〔記者何玉華／新北報導〕捷運環狀線第一階段工程目前施工進度接近九成，預計今年底完工，從二○一○年以圍籬封閉部分車道的景平路段，歷經八年交通黑暗期，近日終於要拆除圍籬。新北市捷運工程局指出，多條路線公車從明天（十日）起恢復停靠中和區景平路「經建新村」站，九月底前除了新埔民生站前圍籬繼續留下，其餘都將拆除，道路及人行道鋪設也將於今年底前完成。
結束8年黑暗期 經建新村站明復停
捷運工程局表示，捷運環狀線第一階段工程，從營運中的新店線大坪林站東側起，以地下方式沿新店區民權路，經過中正路後改走地上，再以高架方式跨越新店溪，沿中和區景平路、中山路、板南路、板橋區板新路、縣民大道到板橋車站、文化路、民生路、新莊區思源路至五工路止，全長十五．四公里，目前施工進度達八十八．一三％。
中和區景平路是連接新店、板橋、土城、新莊的交通幹道，台六十四線在二○○九年完工、捷運環狀線緊接著二○一○年施工，設置的工程圍籬封閉部分車道，不但上、下班尖峰時段壅塞，離峰時段塞車也不意外，從秀朗橋頭、安樂路口到捷運景安站前，各路口交通經常打結，塞車噩夢遭民眾詬病，也屢登十大肇事路段，沿線商家生意更大受影響。
捷運工程局說，隨著環狀線第一階段工程進入尾聲，景平路沿線圍籬近日陸續撤除，今天晚上將進行景平路從景新街至景平路一五一巷之間的道路調整作業，先前因工程而取消的景平路「經建新村」站，十日凌晨起恢復，包括台北客運二四一、二七五、七九六等多條公車路線恢復停靠，圓通路至景平路四三一巷之間的雙向內側車道，因路基復舊暫時封閉至廿五日止。
新埔民生站圍籬 續留至年底
捷運工程局副局長李政安指出，捷運工程圍籬正陸續拆除中，板橋區文化路六月初已拆除一部分，景平路配合圍籬拆除作業，將一併辦理中央分隔島、停車空間及電力變電箱、電信箱移設等作業，預計九月底前，只剩新埔民生站前圍籬繼續留設到今年底，八月起陸續進行沿線中央分隔島工程、人行道鋪面更新改善，將在今年底前完成。