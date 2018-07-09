〈北部〉330聽障生聚花蓮 用心親近山海

2018-07-09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕為期三天兩夜的「全國中小學聽障學生夏令營」移師花蓮，三百卅名學童陸續走訪知名太魯閣國家公園及台十一線沿海景點，這群聽障生雖無法聽見大海及山林蟲鳴鳥叫的聲音，但仍透過視覺、觸覺體驗花蓮山海之美，用心感受大自然撫慰人心的力量。

每年暑期都會固定舉辦的「全國中小學聽障學生夏令營」，今年由花蓮縣政府教育處主辦、鑄強國小承辦，來自全國共有廿多所學校、逾三百名師生齊聚花蓮，彼此交換學習經驗，並透過投入大自然戶外活動，提升生活知能。

來自高雄市左營國小的郭姓學童說，喜歡太魯閣山林，讓他好像走進書本一樣，能夠看見鳥兒自在地飛翔於峽谷，及撫摸到立霧溪畔因湍急溪流所濺起的水花，加上志工用心以手語導覽解說，更能深入了解大自然的奧秘。

鑄強國小校長孫月眉說，學校本身設有聽障巡迴班，對身障生的生活需求並不陌生，今年共安排四名手語老師協助，提供更周全的服務，讓來自全台的聽障生能有賓至如歸的感受，對花蓮留下深刻難忘的美好回憶。

花蓮縣政府教育處長劉美珍說，來自全國各地的聽障學子，藉由山海行程啟發獨立思考能力，並提升生活知能，在與大自然的互動體驗中，用心觀察及領略花蓮大山、大海的美好，為學習生涯注入一股正向能量。