〈北部〉火龍果農憂價跌 農糧署東區分署：啟動監控

2018-07-09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕行政院農業委員會預測火龍果將是下波價跌水果，花蓮地區火龍果種植面積逾六十二公頃，年產量達六百多公斤，面積、產值雖僅居全台第十，但果農仍擔心受影響。農糧署東區分署強調，已啟動監控機制，將全面輔導農友疏花、疏果及協調轉送加工計畫。

火龍果七月進入盛產期，今年因全台種植面積比去年增加一百零四公頃，農委會預測增產十％以上，農民擔心可能面臨產銷失衡，東區分署接獲農民反映後強調，已提高監控機制，觸及地板價格（一公斤約廿元）前，就會啟動輔導措施。

花蓮縣政府農業處長羅文龍指出，花蓮共有三個產銷班種火龍果，分別是玉里鎮果樹產銷班第五班卅二公頃、秀林鄉紅龍果產銷班第四班五點一九公頃及瑞穗鄉果樹產銷班第廿七班十點三七公頃。

玉里鎮果樹產銷班第五班長劉耀輝說，今年各地火龍果產量比起往年增加許多，玉里種的有機火龍果產量控制如同以往，過去價格好時，一公斤可到二百卅元，受到屏東、台東量產影響，大顆一公斤跌落一百廿元至一百卅元間，小顆僅四十元到八十元間，已有價跌的心理準備。

農委會農糧署東區分署表示，火龍果全年可採收八到十二次，六月下旬到七月上旬為盛產期，連日來零售價格下跌，已採取產銷調節措施，輔導農民疏花、疏果減量增值，並強化行銷、促銷，辦理電商預購及企業採購等銷售會。

農糧署東區分署指出，已鼓勵果農進行加工，產製果汁、果乾及果餡，並開發加工新品，將火龍果製成果醬，搭配米蛋糕捲等推出健康新產品，另提供出口業者分級包裝，擴增出口量。