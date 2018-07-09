〈北部〉羅運傳眼鏡蛇出沒 A4大警示牌不顯眼

2018-07-09

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東運動公園近來屢有蛇類出沒，並傳出從未出現的眼鏡蛇，有人擔心若是宗教團體帶著外來種毒蛇到園區放生，恐威脅遊客安全。園方回應，已請管理人員加強巡查。

由宜蘭縣立體育場管理的羅東運動公園，佔地四十七公頃，是縣內著名景點，入夏後，清晨四點多湧入晨運人潮，暑假遊客絡繹不絕，開園二十多年來，人氣歷久不衰。

晨運民眾數次目睹 攜棍打草驚蛇

陳姓居民反映說，最近入園晨運數度發現蛇蹤，一次在步道散步，約一公尺長蛇類，在他面前溜走，另一次在落羽松樹下，目睹一條不知名的「長蟲」鑽進草叢，現在到羅運運動，棍子不離身，必要時用來「打草驚蛇」。

羅東鎮民代表許俊仁也曾接獲投訴，指晨運者在羅運看過南蛇、龜殼花、青竹絲及眼鏡蛇，前三種是宜蘭常見蛇類，但眼鏡蛇非園區本土蛇種，過去沒有在羅運出現，如果目擊者沒有看錯，從何而來啟人疑竇。

查無宗教團體放生 園區增大告示

許俊仁說，羅運人來人往，如有眼鏡蛇出沒事情非同小可，外界質疑宗教團體到此放生，基於安全考量，園方必須提高警覺，此外，管理單位在園區張貼的注意蛇類出沒公告，只有A4紙張大小，張貼位置又不明顯，效果大打折扣，建議在出入口設置大型公告，提醒遊客注意。

宜蘭縣立運動場場長葉青峰說，羅運園區有草坪、人工湖、人造林，擁有多樣生態，夏季難免有蛇類出沒，園方受理相關反映，僅一人在虹明湖畔拍到疑似南蛇影像，是否有眼鏡蛇現蹤，眾說紛紜，目前並無證據顯示宗教團體到羅運放生毒蛇，將在入口處增設注意蛇類大型告示，同時加強監控園區動態防患未然。

宜蘭縣公園管理自治條例第十一條第八款，明訂宜縣管轄公園（包括運動公園）禁止放生，違者將被處以一千兩百元以上六千元以下罰鍰。