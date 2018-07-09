〈北部〉停駛6年換新裝 太平山蹦蹦車近期上路

2018-07-09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區蹦蹦車修復工程已進入尾聲，近期將啟動試營運，為迎接停駛六年的蹦蹦車重出江湖，羅東林管處首度為列車頭彩繪園區常見的黃喉貂、藍腹鷴、白耳畫眉、灰林鴞等四種保育類動物圖案，以嶄新面貌迎接遊客。

接連遭颱風摧殘 修復告一段落

蹦蹦車前身是太平山林場的運材鐵道，因行駛過程發出「蹦蹦」聲響得名，載客路線起自太平山莊，終點為茂興車站，全長約三公里。

二○一二年八月蘇拉颱風來襲，蹦蹦車鐵道路基被豪雨掏空，並造成邊坡滑落及車站塌陷，災後羅東林管處投入經費整修，未料二○一五年又遇上蘇迪勒、杜鵑颱風接連摧殘，復駛期程再次延後，直到今年修復工作才告一段落，目前蓄勢待發。

「停駛這麼久，要用新貌迎接遊客！」蹦蹦車復駛，各界都很期待，羅東林管處發揮巧思，在四列蹦蹦車車頭彩繪藍腹鷴、黃喉貂、白耳畫眉、灰林鴞等四種太平山常見的保育類動物，盼以全新面貌與大家見面。

灰林鴞領軍 車頭共彩繪4保育動物

羅東林管處表示，全國十二種貓頭鷹，太平山就觀察到八種，又以灰林鴞數量最多，灰林鴞已是太平山最佳代言人，小火車復駛後，當然要在車頭彩繪牠的身影。

除了灰林鴞，車頭彩繪另外三個主角黃喉貂、藍腹鷴、白耳畫眉，也是太平山園區常見的山林嬌客，代表森林活力，更象徵太平山園區生態保育有成。

蹦蹦車停駛六年，常有網友上太平山臉書粉絲專頁關心復駛進度。羅東林管處表示，修復工程進入最後檢測，確保行駛安全無虞，不久後就能上路載客。