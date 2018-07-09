〈北部〉「新竹左岸」遭濫倒 檢警環緝兇2天到案

2018-07-09

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府積極整建轄內長十公里的頭前溪高灘地「新竹左岸」，近期啟動三項重大建設，包括頭前溪橋下的左岸棒球場與滑板公園，以及舊港、省道、千甲、仰德四大出入口改善，還有舊港橋下的新竹左岸草原區。然而日前有不肖廠商於改善工程施工範圍內，偷倒裝潢廢棄物，新竹市環保局隨即通報檢警環平台，兩天內就揪出歹徒送辦，是繼四月間查獲非法棄置營建廢棄物及垃圾包，檢警環再度聯手出擊，成功遏止非法棄置廢棄物。

環保局日前接獲民眾檢舉陳情，指出頭前溪堤後坡的改善工程範圍內，即中華路一段仰德路過防坡堤處、六十八號快速道路高架橋下，遭棄置裝潢廢棄物約四大貨車載出的量，隨即通報檢警環平台，由新竹市警察局第二分局調閱附近監視設備，兩天就順利追查出歹徒並立即約談到案，檢警並限期完成廢棄物清理，全案已於上週完成改善。

對環境造成嚴重污染 移送地檢偵辦

環保局長江盛任表示，本案涉及非法棄置廢棄物部分，得依廢棄物清理法處六千元以上三百萬元以下罰鍰。因本案已對環境造成嚴重污染，後續將移請新竹地檢署偵辦，最重可處五年以下有期徒刑，併科一千五百萬元以下罰鍰。

竹縣偏遠山區遏止偷倒 近半年有成效

江盛任說，「檢警環平台」聯合辦案機制已趨成熟，同時有社區巡守及稽查人員定期巡查，對於新竹市轄區非法棄置採「全城監控」，針對非法棄置案件，環保局亦會依廢棄物清理法規定，移請檢調及警察機關偵辦。

檢方表示，「檢警環平台」發現歹徒在新竹縣偏遠山區的偷倒風氣較盛，為此已經加強與警方的聯繫，增加巡邏頻率並比照重大刑案偵辦，近半年來已經收到相當成效。

竹市環保局籲請民眾提高警覺，若發現周遭環境或土地疑似有棄置廢棄物時，請立即撥打公害陳情專線0800-066666檢舉通報環保局，檢警環平台將聯手打擊不法，一旦查獲後都將移送法辦。