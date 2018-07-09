〈北部〉百年水圳被打穿 水利會怒批苗縣府太草率

2018-07-09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣北部交通動脈北橫公路正進行「最後一哩路」，銜接台三線的頭份市斗煥坪連結到水頭屋大橋路段，於今年一月動工，但日前施作跨中港溪橋面道路的落橋墎工程時，卻將當地百年歷史的牛欄肚圳隧道打穿，當地農民痛心歷史悠久水圳遭毀，更擔心今年二期稻作無水可用，苗栗農田水利會也痛批苗栗縣政府工程規劃太草率。

水利會指施工前告知注意百年隧道

苗栗農田水利會頭份工作站長邱忠賢表示，施工前就已告知苗縣府及施工廠商，該處地底十二米深處有條保存一百六十四年的牛欄肚圳隧道，灌溉附近兩百三十多公頃農地，籲請施工務必小心。

施工廠商竟打穿 事後也未回報

但施工廠商仍未確實掌握水圳位置，六月進行落橋墎工程竟打穿牛欄肚圳隧道，事發後也未告知水利會，直到農民察覺灌溉水量變小，進入水圳勘查才發現橋墎遭毀，砂漿傾瀉掩塞水道一半高度，使得水流量銳減。

苗縣府回應 位底處難掌握確切點

苗縣府工務處土木科長杜英嘉回應，雖知道該區域有古水圳，但因埋於地底深處，於規劃時難掌握確切位置；六月時承包商與水利會人員有到場會勘，因此未將會勘結果另通知水利會，絕非刻意隱瞞。

杜英嘉說，將於八月廿一日起以施工三天、停工三天的方式，在降低農作灌溉影響的前提下，先將水圳內堆積的砂漿清除，設法先恢復水圳供水量，預計一個月內完成。

水利會促原水圳旁重挖新水道

但水利會及當地農民擔心，歷史悠久的牛欄肚圳隧道主結構已被破壞，未來恐難再使用，盼苗縣府於原水圳旁挖建新水道引水。

苗縣府工務處則說，會請顧問公司再評估水圳的結構穩定性，若確定已毀損，將再規劃改道可行性，盡力配合當地農民需求，將傷害降至最低。