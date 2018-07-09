〈北部〉鳳飛飛紀念音樂會 8月18日登場

2018-07-09

〔記者李容萍／大溪報導〕大嵙崁文教基金會為追思「帽子歌后」、也是「大溪女兒」的鳳飛飛，將於八月鳳飛飛冥誕舉辦系列紀念活動，市長鄭文燦昨於大溪福仁宮前廣場出席「想念妳的心情飛揚在大溪『二○一八夏天，想念飛飛』」宣傳活動，還沿著大溪老街發送宣傳單為活動暖身。

文化局長邱莊秀美表示，系列活動於八月十一日至廿日在大嵙崁故事館（中山路廿九號）舉辦「鳳姐精彩十年演唱會照片首展」，呈現鳳飛飛精彩十年演唱會照片集；八月十一日另在大溪區文化會館（中央路）舉辦「飛飛系列電影展」，播映《春寒》、《風兒踢踏踩》及《想入飛飛》等由鳳飛飛演出的電影；八月十八日在文化會館和大溪區綜合運動公園有「說唱我的鳳姐」、「踩街活動」及「想念飛飛紀念音樂會」，歡迎喜歡鳳飛飛的朋友參加，活動可上文化部全國藝文活動資訊系統網查詢。

昨天的宣傳活動由月眉笛鼓團打頭陣，鄭文燦與現場來賓都戴起「飛 大溪」紀念帽子；為了讓鳳迷們回味讓人感動的熟悉旋律，大溪國小五名學生也組成學妹團，穿上老制服模擬學姊鳳飛飛當年在草店尾練唱的模樣，至善高中表藝科也召集十二個學生與歌手蕭迦勒合作編曲配唱鳳飛飛的經典歌曲。

鄭文燦表示，鳳飛飛是大溪的光榮與驕傲，更是台灣經濟轉型年代的國民天后，在台灣流行音樂史上有不可磨滅的地位，市府規劃於大溪新圖書分館增設鳳飛飛音樂紀念館，讓所有歌迷可以到此朝聖，成為大溪的特色亮點。