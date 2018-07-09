〈北部〉慈湖陵寢重開放 首日3514人次參觀

2018-07-09

木製屏風改為透明玻璃 供民眾瞻仰

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪區慈湖陵寢二月廿八日遭獨派青年潑漆後關閉四個多月，造成遊客人數下滑，昨天以嶄新風貌對外開放，但不開放遊客進入靈堂，原中堂木製屏風改放置透明玻璃照壁，方便遊客從大門直視靈堂，而慈湖的湖光山色、悠游湖中的黑天鵝，以及動作整齊劃一的禮兵整點交接仍是觀光亮點，昨重新開放首日有三五一四人次參觀，較前天只參觀外圍的二四一一人次，增加一一○三人次。

除了特定節日 平日不開放進入靈堂

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，重新開放的慈湖陵寢，平日均將不開放民眾進入靈堂，但設置追思紀念團體網路申請系統，除了特定節日，即每年一月十三日、四月五日及十月卅一日，開放申請進入慈湖靈堂四合院建築，平日僅提供遊客在四合院外瞻仰行禮致意及觀看整點進行的禮兵交接；園區開放時間調整為上午九時至下午五時，每週二為休園日。

市府風景區管理處處長葉宗賦表示，慈湖陵寢原中堂木製屏風，已改為透明玻璃照壁，讓遊客可由大門口直視靈堂內部的擺設，另於四合院外設置實境立即影像導覽系統，遊客可透過影像了解奉厝區內部狀況，而慈湖及大溪奉厝四合院外也各放置二座導覽牌，詳細介紹靈柩構造、靈櫬裝飾及三軍儀隊等。

如何防止潑漆事件重演，楊勝評說，慈湖園區為歷史文化的園區，希望參觀者能尊重這個地方，而軍方警衛已改著黑色戰鬥服裝，不時穿梭園區密切注意遊客的舉動，如發現可疑及破壞舉動將會強力制止。