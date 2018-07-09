〈北部〉門檻低競爭者眾 其實沒那麼好賺

2018-07-09

〔記者陳昀／桃園報導〕近兩年來娃娃機再掀風潮，急速成長過後，卻不到一年就疑似出現「蛋塔效應」開始有店家倒閉，市府地方稅務局分析，娃娃機與電話亭KTV、VR體驗設施等相比，成本門檻低，吸引眾多業者急於投入，但也造成市場過剩；在桃園觀光夜市擺設娃娃機台的林姓場主說，近來競爭者變多、生意大不如前，「真的沒這麼好賺」，每台每月淨利最高只有三千元，而最受歡迎的是「看起來好夾的小娃娃」。

林姓場主指出，他在桃園夜市租空間，並擺設機台出租給台主，購置機台成本一台三萬元，每月收租一台六千元，台主每月每台的淨利約有三千元，但因娃娃機台越來越多、市場競爭激烈，營收已不若過去穩定，所以「地點」很重要，必須人潮多、留得住客人，大家到夜市買東西吃，等待時就會到娃娃機店打發時間。

「看起來好抓的最受歡迎！」他說，流行的卡通小娃娃、吊飾是最受歡迎、最好賺的，因為看起來好抓，「保夾」（消費達一定金額可保證取物）金額也不高，消費者比較願意嘗試，台主多租幾台就能提高收入、薄利多銷。

而高價產品雖然會吸引人嘗試，但實際消費的人不多，也不易回本，要是真的被夾走，搞不好會虧錢。

地方稅務局消費稅科代理科長高雅琴表示，電話亭KTV每月租金約二至三萬元，一般都是自己找地點擺放機台，如果採買斷機台，一台機器逾二十萬元，且每年還得支付音樂版權費四萬元，加上租金、水電等雜支，營運成本的門檻相當高，因此進場的人數較少、成長速度較慢，尚無「泡沫化」情形。