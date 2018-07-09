〈北部〉四月至今關了35家 娃娃機成長趨緩

2018-07-09

〔記者陳昀／桃園報導〕娃娃機倒閉潮！俗稱「娃娃機」的選物販賣機、「電話亭KTV」去年起在全台掀起風行，桃園市娃娃機從前年的八十家，至今已成長為七百九十九家，成長率在今年一月到達高峰、單月多了一百家，但近半年來不但成長趨緩，四月至今也有四．○二％、卅五家停歇業，存亡正面臨市場考驗。

一月份增設百家 目前有799家

市府地方稅務局消費稅科代理科長高雅琴表示，前年全桃園市原本只有八十家娃娃機店家，去年底暴增到三百家且持續成長，今年一月的單月成長率有廿一．三％，一個月就多了一百家，到目前登記業者已達到七百九十九家、一萬七九九九台，每月可創造三○一萬八三二四元娛樂稅收，以中壢、桃園最為盛行。

她說，選物販賣機從二月開始成長趨緩，成長率從一月的廿一．三％、二月的八．五四％，逐月下降到四．八○％，而且四月、五月分別有十一家、廿四家停歇業；至於電話亭KTV，年初只登記二處七台，至目前已有廿二處、四十九台，仍快速成長。

市府經濟發展局商業發展科長廖振宏表示，過去娃娃機業者得自己租空間、擺設機台及放置內容物，近年經營模式改變，有場主、台主之分；場主租空間、擺設機台後將機台出租，靠收受租金營利，台主可依需求租娃娃機、決定販售商品，靠業績營利，模式彈性變大且門檻也變低，因此商家如雨後春筍般盛行，而經觀察，台主大都是年輕人。

稅務局預估 持續有業者歇業

「可能會是蛋塔效應！」市府地方稅務局主任秘書唐美蓮分析，娃娃機、電話亭KTV都是利用「碎片化時間」營利，但娃娃機購置機台、租金成本都相對較低，結果造成市場過剩，不少場主與台主認為獲利不如預期而選擇退場，預估會持續有業者歇業。