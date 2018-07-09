〈中部〉全國焚化廠評鑑 后里、烏日優等

2018-07-09

〔記者黃鐘山／台中報導〕環保署全國垃圾焚化廠查核評鑑成績出爐，后里及烏日焚化廠雙雙告捷，后里廠維持四連霸評鑑優等，發電量及運轉率均超越全國標準；烏日廠增設廢氣再循環系統（EGR），大幅提升汙染防治成效，也同樣獲得優等。

環保局指出，環保署評鑑採不定期無預警即時查核，評核項目除焚化廠營運績效外，也包括垃圾進廠管制措施、焚化廠底渣及 飛灰穩定物管制、各項汙染防治成效、回饋設施營運成效及安全衛生設施與工安等。

台中市三座焚化廠每年約處理八十幾萬噸垃圾，發電量約四．三億度，以家庭每月用電量三百度估算，相當於十二萬戶一年用電量，售電收入約六億元。后里廠平均運轉率達九成二八、售電率八成二五，烏日廠平均運轉率九成一五、售電率八成零六，均超越全國平均值。

此次評鑑，后里廠在全國廿四座焚化廠中，發電量及運轉率依舊名列前茅，連續四年榮獲優等；烏日焚化廠去年勇奪節能科技特別獎，今年增設EGR，每年削減氮氧化物排放量十三公噸（約十一％）及降低汙染防治藥品使用量廿五％，今年榮獲優等。

環保局長白智榮指出，文山、后里、烏日焚化廠每年邀請專家學者自主查核，並邀請消防單位共同進行防災演練各二次，落實安全衛生設施及管理；而焚化廠也肩負綠能中心的環境教育責任，藉由垃圾焚化處理過程，宣導資源回收觀念，並透過汽電共生的瞭解，倡導節約能源。