〈中部〉花博后里園區 濃縮大雪山地景

2018-07-09

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將於十一月開幕，三大園區展館、策佈展接近完工，其中，后里森林園區邀請知名建築師吳書原擔任策展人，將大雪山濃縮地景呈現在森林園區內。森林園區取名為「森之島」，剖析台灣百年來特殊的地質地貌，民眾藉此可更認識台灣。

建設局長黃玉霖表示，花博每個園區策佈展皆邀請優異的設計團隊，結合美學、藝術、自然環境，呈現各自特色和主題。其中，后里森林園區濃縮台灣地景地貌，取名為「森之島」，期待凸顯台灣的農藝價值、植栽培育能力及生態演替的力量，整座森林園區就像動態的森林公園。

建設局進一步邀請吳書原擔任后里森林園區策展人，吳書原現年四十五歲，是英國AA建築聯盟學院景觀碩士，並身兼英國建築學會會員、英國皇家景觀建築師協會副會員。

建設局指出，吳書原在倫敦與台北累積許多跨國工作資歷，擅長都市設計與景觀建築，作品更多次獲得國內外大獎，他為后里森林園區策佈展理念，結合台灣約五千多種現生植群，模擬中高海拔原生物種，濃縮在十五公頃的森林園區內，讓遊客觀賞台中大雪山的脈絡，從中高海拔雲霧帶的模擬、中海拔的樟櫟樹林帶、中低海拔的楠儲林帶、低海拔的榕楠林帶，一直到出海口等不同海拔的歷程。

建設局強調，即使在花博展期結束，未來多年後，森林園區依舊是一個動態平衡的生態花園，可做為都市公園或苗圃基地，擴大「後花博」效益，提升生活美學與環境品質。