〈中部〉台中防颱啟動 沙包、抽水站整備待命

2018-07-09

汛期前已完成排水路清淤

〔記者黃鐘山／台中報導〕「瑪莉亞」颱風可能會影響台灣，市府已提前進行防颱整備，包括搶修搶險開口契約、備妥三萬個沙包、建置抽水站及完成六百六十公里排水路清淤，另也提醒民眾檢視居家周遭水溝蓋，維持排水暢通，共同做好防颱準備。

市府說，因應「瑪莉亞」颱風來襲，水利局已備妥三萬個沙包、八百廿個防汛鼎塊、二百四十八部抽水機，水利局和各公所也完成搶修搶險開口契約及通知待命。今年汛期前，已完成水利構造物及水閘門檢查，大里溪水系周邊也建置六座。

搶修搶險開口契約也完成

建設局也完成搶修搶險開口契約並待命整備，可調動車輛一百四十八台，救災排班待命人員一百六十三名。全市廿座車行地下道皆已完成機電設備及抽水設備測試運轉，同時針對夜間坑洞警示修補、路樹倒塌、路燈損壞等進行重點整備；重要橋樑及地下道巡檢則將配合應變中心開設啟動，若緊急情況需封橋或封閉地下道，各區公所可於第一時間進行處理。

今年汛期前，水利局、建設局、環保局與區公所合作，已完成六百六十公里各級排水路清淤，清出八百多噸垃圾，確保暴雨來到時，水路保持暢通。呼籲民眾提前檢查住家周邊排水側溝，將水溝蓋上的枯枝樹葉雜物或花盆移除，以維護排水順暢。

此外，市府所屬場館、場地、工地等，也都進行必要的防颱措施，民眾除注意颱風最新動態，如遇淹水災情，可透過台中市民一碼通「1999專線」通報，以利市府處理搶修。亦可利用「台中水情」APP，查詢中市淹水、土石流、避難場所等資訊，了解最新颱風動向。