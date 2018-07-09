〈中部〉守望相助隊巡簽 台中市府推電子巡邏箱

2018-07-09

太平新高里率先採用 隊員稱讚

〔記者陳建志／台中報導〕守望相助隊過去都用傳統巡邏箱巡簽，巡邏人員遇下雨、光線不佳，簽名不方便，紙本也容易弄濕糊成一團，市府民政局昨舉辦示範觀摩和表揚活動，市長林佳龍邀請率先推動「電子巡邏箱」的太平新高里守望相助隊進行經驗分享，強調使用後巡簽更落實，資料保存也更方便，鼓勵全市各守望相助隊都能跟進使用。

民政局昨舉辦「各區里守望相助隊示範觀摩暨表揚」，林佳龍、民政局副局長盧政遠和市議員張玉嬿等人都出席，林佳龍致贈獎牌表揚清明掃墓期間投入協助周邊道路交通指揮、疏導及管制的守望相助隊，強調市府拚治安的三支箭為科技辦案、偵防並重及警民合作，藉由培養守望相助的文化，讓警民合作一起守護家園。

準確記錄時間 避免天雨不便

昨天還邀請率先使用「電子巡邏箱」的太平新高里守望相助隊進行經驗分享，江姿樺隊長表示，去年九月成立守望相助隊時，為了讓巡簽更方便、更有效率，多方詢問後選擇「電子巡邏箱」。

江姿樺表示，全里共設置四十三個巡邏箱感應站，每天輪值小隊只要帶著感應棒，到了巡邏箱後，以感應棒對準巡邏箱內的感應晶片，感應棒上的綠燈亮起並震動就完成巡簽，完全不需像傳統要拿著紙筆簽名，不但可準確記錄巡簽時間，還能避免下雨天和視線不佳時巡簽不方便的缺點，因感應棒還兼具手電筒功能，使用後隊員都稱讚很方便。

市府民政局地方自治科長洪靖欽表示，全市目前共有二三四隊守望相助隊，傳統紙本巡簽碰到下雨不方便，也容易遭有心人掌握巡邏頻率及密度，「電子巡邏箱」好處多，且整套設備包括感應棒和巡邏箱約二萬多元，可用每年市府補助的設備費或每月巡邏補助金支付，鼓勵全市各守望相助隊都能跟進採用，提升隊員巡簽時的安全和方便。