〈中部〉寶寶等不及 消防員救護變接生

2018-07-09

〔記者謝介裕／鹿谷報導〕「哇…生了，是個可愛的小妹妹」，現年四十歲的南投縣消防局鹿谷消防分隊隊員徐明圳，雖然已是三個孩子的爸爸，也曾進入產房全程陪同妻子生產，但面對第一次幫孕婦急產接生，內心仍不免緊張，還好發揮所學協助孕婦順利生產，且母女均安，成功、圓滿地達成這個不可能的任務﹗

南投縣消防局鹿谷消防分隊本月五日零時四十五分許，接獲一起孕婦急產救護案，值班的隊員徐明圳與替代役男張彥凱、李英嘉等三人，立刻出動救護車前往，孕婦住家位於鹿谷鄉偏遠山區，救護車無法駛抵其住處，被迫將車停在一百公尺外的路旁。

救護人員將執行急產救護所需的生產包、急救包、攜帶型氧氣瓶等器材放上擔架床，徒步推進民宅內，當時三十五歲的楊姓孕婦聲稱，子宮已有規律的收縮，但不到三十秒陣痛加速，胎兒頭部已露出，救護人員當機立斷展開急產接生流程，徐明圳不斷安撫孕婦情緒，要她不要緊張、放輕鬆，再配合呼吸用力，終順利讓女嬰平安誕生。

鹿谷消防分隊隊員徐明圳說，這是他消防員生涯十五年來第一次幫人接生，雖然楊婦從陣痛到女嬰平安誕生，只有短短九分鐘，但對他而言，卻是一輩子難以忘懷，尤其女嬰嘹亮的哭聲，也讓他憶起女兒出生的情景，內心更有種難以言喻的幸福感。