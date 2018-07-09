〈中部〉寶寶等不及 消防員救護變接生

2018-07-09

〔記者謝介裕／鹿谷報導〕「哇…生了，是個可愛的小妹妹」，現年四十歲的南投縣消防局鹿谷消防分隊隊員徐明圳，雖然已是三個孩子的爸爸，也曾進入產房全程陪同妻子生產，但面對第一次幫孕婦急產接生，內心仍不免緊張，還好發揮所學協助孕婦順利生產，且母女均安，成功、圓滿地達成這個不可能的任務﹗

南投縣消防局鹿谷消防分隊本月五日零時四十五分許，接獲一起孕婦急產救護案，值班的隊員徐明圳與替代役男張彥凱、李英嘉等三人，立刻出動救護車前往，孕婦住家位於鹿谷鄉偏遠山區，救護車無法駛抵其住處，被迫將車停在一百公尺外的路旁。

救護人員將執行急產救護所需的生產包、急救包、攜帶型氧氣瓶等器材放上擔架床，徒步推進民宅內，當時三十五歲的楊姓孕婦聲稱，子宮已有規律的收縮，但不到三十秒陣痛加速，胎兒頭部已露出，救護人員當機立斷展開急產接生流程，徐明圳不斷安撫孕婦情緒，要她不要緊張、放輕鬆，再配合呼吸用力，終順利讓女嬰平安誕生。

鹿谷消防分隊隊員徐明圳說，這是他消防員生涯十五年來第一次幫人接生，雖然楊婦從陣痛到女嬰平安誕生，只有短短九分鐘，但對他而言，卻是一輩子難以忘懷，尤其女嬰嘹亮的哭聲，也讓他憶起女兒出生的情景，內心更有種難以言喻的幸福感。

  • 南投縣消防局鹿谷消防分隊徐明圳日前首次在救護任務中幫急產婦接生，自己感到十分榮幸。（記者謝介裕攝）

    南投縣消防局鹿谷消防分隊徐明圳日前首次在救護任務中幫急產婦接生，自己感到十分榮幸。（記者謝介裕攝）

  • 南投縣消防局鹿谷消防分隊救護車將楊姓產婦送醫途中，不時可見楊婦伸手呵護甫出生女嬰（左）情景。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣消防局鹿谷消防分隊救護車將楊姓產婦送醫途中，不時可見楊婦伸手呵護甫出生女嬰（左）情景。（記者謝介裕翻攝）