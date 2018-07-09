〈中部〉帝爺公蛇留「龍衣」 做鑰匙圈保平安

2018-07-09

名間天受宮 大頭蛇連續40年報到

〔記者謝介裕／名間報導〕南投縣名間鄉天受宮以供奉俗稱帝爺公的玄天上帝為主，連續四十年來，每逢端午節期間，總是可見「帝爺公蛇」之稱的大頭蛇前來「報到」，今年也不例外，不過，在離去之時，還特別留下「龍衣（蛇皮）」，廟方人員驚喜表示，簡直是天上掉下來的禮物，遂決定製作「龍衣」鑰匙圈，提供信眾保平安。

天受宮宮主陳政雄說，玄天上帝左腳踩玄龜、右腳踩靈蛇，民間信仰以「水火二將」稱之，今年六月十六日端午節前兩天，「帝爺公蛇」又再度現身廟堂，且不怕生地在供桌及神像之間來來回回穿梭，一下子吐信、一下子挺腰，好似在向帝爺公「參禮」，廟方基於對生命與自然生態的尊重，也任由靈蛇自由活動未予以捕捉或驅趕。

靈蛇留蛇皮 信眾認為是離別禮物

不過，已多天未見的「帝爺公蛇」，昨疑似現身廟內供桌下方，引來廟方人員高度關注並進一步查探，原來是其留下的蛇皮，信眾認為可能是靈蛇離別的「禮物」。

陳政雄表示，坊間習慣將「蛇」稱為「小龍」，其蛻下的蛇皮便稱作「龍衣」，加上「蛇」與「留」台語發音相似，蛇「鱗」又代表財寶，站在宗教觀點，具有招財、吉祥、平安之寓意，遂決定將長達一百多公分的蛇皮曬乾，打造成「龍衣」鑰匙圈，希望在神明加持下，庇佑機車騎士、汽車駕駛朋友，都能快樂出門、平安返家。

天受宮從一九七九年落成啟用，靈蛇在端午節現身未曾間斷，但卻是首度留下完整的「龍衣」，一旦製成鑰匙圈，也別具紀念價值。