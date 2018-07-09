〈中部〉水鹿攻擊自保 彰化八卦山擬設標示牌

2018-07-09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣首度發生野生水鹿攻擊山友事件，農業處長黃碧海表示，近來傳出的水鹿出沒，不只是在八卦山區，今年五月間還在東外環快速道路發生一起自小客車撞上水鹿的車禍，因此未來縣府將在八卦山的登山步道入口加裝標示牌，宣導民眾在看到水鹿時，如何才能安全自保。

慢慢走離開現場 不要跑

近年來水鹿在八卦山區密集出現，顯示此地應有一定數量的族群存在。經營水鹿養殖場的郭文鎮表示，水鹿很溫馴，但也有例外，他曾經被水鹿攻擊，眼見就要被踹，趕快往高處爬，還好水鹿不會爬高，才能躲過一劫。而公鹿在發情期時攻擊人類時，因其頭上有角，又會用腳踹人，傷害力很大，母鹿如果會攻擊人，通常都只是為了保護小鹿而已，當民眾看到水鹿時，就好方法就是「馬上離開現場」，距離水鹿越遠越好，只是切記「不要用跑的」，因為人類跑不贏水鹿，反而還會引起其注意，最好慢慢的走開。

要被踹時趕快往高處爬

郭文鎮強調，萬一看到水鹿已經近在身邊，要保持鎮靜，不要跑，如果受到水鹿攻擊，能爬樹就爬樹，來不及的話，隨身有背包就保護頭部與前胸，保護身體最脆弱的地方。

郭文鎮說，八卦山脈出現的水鹿，應該是飼養脫逃又繁衍的後代，因為人類飼養的水鹿有耳標，但近來在馬路或是登山步道出現的水鹿，並沒有耳標。

黃碧海指出，近來在縣內被人發現的水鹿，全數都沒有耳標，這就代表不是從飼養場脫逃，但有可能是從養鹿場脫逃之後，已經繁衍下一代，為建立民眾正確觀念，縣府將在主要登山步道入口處，裝設標示牌，教導民眾看到水鹿的因應之道，不要有刺激或是錯誤的行為，以維護民眾的安全。