〈中部〉張榮味入監惜別 數千支持者打氣

2018-07-09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕前雲林縣長張榮味因林內焚化廠工程被控期約收賄一千萬判刑八年定讞，恐將於七月十日、生日當天入獄，張榮味昨天下午在虎尾廳與支持者暫別，強調被關的只是他的身軀，他的心和精神永遠和雲林人在一起。

昨天數千名支持者湧進虎尾廳為張榮味加油打氣，不斷高喊「縣長加油」，張榮味表示，他在縣長任內的政績、施政滿意度名列全國第一，因莫名的期約賂賄罪被判刑，恐怕也是全台第一人，黑牢可以關住他的人，但關不住被扭曲的事實與他的清白，他會好好照顧身體，請大家等他回來，也請大家支持張麗善，為雲林選出最好縣長人才。

張榮味委任律師羅裕欽痛批判決違法、執行違法，他指出，就法而言，認定「期約賄賂」不能只依污點證人的證詞作唯一證據，還要有錄影或監聽的物證，但本案卻只有污點證人的證詞，此案有罪判決違法，甚至四日宣判、五日送達，十日就要入獄，妨害當事人司法救濟。

張嘉郡心疼不捨父親，應該是含飴弄孫的年紀卻因為這個莫須有的罪名入獄，強調會想辦法尋求司法救濟，救爸爸出來。

張麗善含著眼淚向哥哥道歉，自責如果不是她參選，張榮味就不會被關，如今一切無法從頭，她請大家來當張榮味的分身，陪伴她走完這條非常艱苦的路，用選票還張榮味清白。