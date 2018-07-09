〈中部〉民進黨雲縣提名 議員20人、鄉鎮市長19人

2018-07-09

僅四湖鄉長未提名

〔記者廖淑玲／雲林報導〕民進黨雲林縣黨部昨天在虎尾國小舉辦執評委就職及公布雲林縣議員及鄉鎮市長提名參選人，除四湖鄉未提名，其餘十九鄉鎮市長都有黨內提名人選，並提名縣議員廿人，全力為年底大選衝刺。

民進黨雲林縣黨部執評委就職，中央黨部秘書長洪耀福南下見證，並公布年底五合一選舉黨內提名鄉鎮市長十九席、雲林縣議員廿席名單，為參選人披掛競選肩帶。

雲林縣長李進勇呼籲黨內大團結贏得勝選，立委蘇治芬除強調要團結，並以其目前擔任黨提名的台北市長參選人姚文智後援會總會長，大多數時間會留在台北，但只要雲林有需要，她一定會回來幫忙。

民進黨雲林縣黨部提名、徵召鄉鎮市長名單如下，斗六市林慧如、莿桐鄉廖秋蓉、林內鄉張維崢、古坑鄉黃意玲、斗南鎮吳滄得、大埤鄉陳大松、虎尾鎮林新丁、土庫鎮張榮麗、元長鄉李明明、褒忠鄉陳建名、北港鎮張勝智、水林鄉許山埜、口湖鄉林哲凌、台西鄉趙瑞和、麥寮鄉許忠富、西螺鎮鄭玲惠、二崙鄉鍾福助、崙背鄉李泓儀、東勢鄉張健福。

縣議員提名名單，斗六區：李建昇、李政達、周秀月、江文登、江宗保；斗南區：張庭綺、陳毅弘、鐘泰荃；虎尾區：林文彬、蔡秋敏、顏旭懋、蔡明水；西螺區：廖萬、廖錦珠、廖秋萍；台西區：黃淑玲、許志豪、蘇俊豪；北港區：蔡岳儒、林昀蔚。