〈南部〉舊料都是寶 文資建材銀行收存豐

2018-07-08

〔記者楊金城／佳里報導〕文化資產舊材再利用，台南市文化局全台首創「台南市文化資產建材銀行」，昨天慶祝成立滿週年，建材銀行營運首年成果豐碩，供料修繕完成的有南市歷史建築白河沈氏宗祠的山牆木柱、市定古蹟原台南長老教會中學校講堂的木作窗戶、總趕宮三川殿的神龕氣窗，目前則有鹽水橋南社區申請供料修繕百年老屋桁樑。

文化局長葉澤山說，感謝各界捐贈舊料，讓建材銀行能有更多的舊料，用於歷史建築、古蹟、老屋的修復，不僅讓舊料活化再利用，賦予新生命，也減少修繕經費、延長老建築使用，一舉多得。

因自然建材日趨匱乏，不易取得，南市在文資修復與老屋修繕工作上，適宜的舊材料已日漸稀少且珍貴，為妥善利用舊材、增進文資保存效益，台南市文化資產管理處運用銀行存入及提取的概念，以舊料代金，去年七月在佳里蕭壠文化園區成立「台南市文化資產建材銀行」，收存歷建和古蹟修復所剩的舊料、各界捐贈，委由成功大學研究發展基金會營運。

文資處處長林喬彬說，文資建材銀行收存的舊料除運用於修復外，更可作為文化教育及藝術創作之用料，今年就開辦木雕課程傳承計畫，供料讓學生在藝師劉進文指導下創作「茄苳入石柳」，本月十四日將舉辦手作相框課程，收存的木窗木門構件也將於二十一日起至明年一月八日在台北展覽。